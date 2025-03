Consum llança un comunicat urgent que afecta tots els seus clients

Consum ha emès un comunicat urgent dirigit a tots els seus usuaris, informant sobre una situació important que podria afectar els seus serveis. La cooperativa valenciana ha sol·licitat l'atenció dels seus clients per prendre mesures preventives.

A través de la seva comunicació, Consum ha indicat que s'ha registrat un problema de seguretat en la seva plataforma. El supermercat ha assegurat que s'està prenent tot el necessari per garantir que la situació no tingui majors conseqüències per als usuaris.

L'atac a la base de dades de Mundo Consum

Consum ha confirmat que ha patit un accés no autoritzat a una part de la base de dades de la seva aplicació Mundo Consum. Segons la cooperativa, aquest accés va ser una "intrusió parcial", i no es van veure compromesos dades sensibles com els bancaris ni la informació de la botiga en línia. No obstant això, sí que es podria haver accedit a altres dades personals, com noms i correus electrònics dels usuaris.

L'equip de ciberseguretat de l'empresa va reaccionar de manera ràpida i eficaç per mitigar l'impacte d'aquest atac, segons informa Food Retail. Consum va explicar que l'accés va ser identificat i solucionat immediatament pel seu personal especialitzat.

Per reforçar la seguretat dels usuaris, el supermercat va enviar un correu electrònic sol·licitant a tots els usuaris afectats que canviessin la seva contrasenya. D'aquesta manera, es busca evitar qualsevol possible vulnerabilitat futura.

L'impacte dels ciberatacs en el sector minorista

Aquest incident se suma a una creixent preocupació sobre la ciberseguretat en la indústria del comerç al detall. En els últims mesos, diverses empreses de gran renom han patit ciberatacs similars, com va ocórrer amb El Corte Inglés a principis de març. El robatori de dades ha augmentat considerablement i s'ha convertit en una de les amenaces més greus per a les empreses que gestionen grans quantitats d'informació personal dels seus clients.

A escala global, els ciberatacs representen una indústria multimilionària. Segons informes de The Economist, el robatori de dades en el sector al detall supera els 500.000 milions de dòlars anuals, superant fins i tot el volum de negoci del tràfic il·legal de drogues. Aquestes dades destaquen la importància de mantenir sistemes de seguretat actualitzats i de ser transparents en cas que ocorrin incidents com el de Consum.

Malgrat la preocupació generada per aquest incident, el supermercat assegura que la situació ha estat controlada. L'empresa ha informat l'Agència de Protecció de Dades per garantir els drets dels consumidors.

Consum continua oferint els seus serveis als més de 4,5 milions de socis en les comunitats on opera, amb opcions com xecs d'estalvi i descomptes. Tot i que l'incident ha estat controlat, és un recordatori de la importància de protegir les dades en un món digital cada vegada més vulnerable.