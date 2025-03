Costco comunica a tots els seus membres un canvi en l'horari als Estats Units

​Costco, la reconeguda cadena de magatzems de membresia, ha anunciat una ampliació en els horaris d'operació de les seves estacions de servei als Estats Units. Aquesta iniciativa busca oferir més comoditat als seus membres i enfortir la seva competitivitat en el mercat de combustibles.​

Els nous horaris

A partir de la implementació d'aquesta mesura, les estacions de gasolina de Costco operaran en el següent horari:​

Dilluns a divendres: 6:00 a.m. a 10:00 p.m.​

Dissabtes: 6:00 a.m. a 8:30 p.m.​

Diumenges: 6:00 a.m. a 7:30 p.m.​

És important destacar que aquests horaris poden variar en les ubicacions de Califòrnia i Hawaii. Per això, es recomana als membres consultar l'aplicació mòbil de Costco o el seu lloc web oficial per obtenir informació específica sobre cada estació.​

Costco explica la seva decisió

La decisió d'extendre els horaris de les gasolineres sorgeix després d'una lleugera disminució en les vendes de combustible durant el trimestre que va finalitzar el 18 de febrer de 2025. Segons Gary Millerchip, director financer de Costco, aquesta baixa es va deure principalment a una lleu disminució en el preu mitjà per galó de gasolina.​

Ron Vachris, president i CEO de Costco, va comentar que l'empresa ha extès l'horari de les seves gasolineres per fer que abastir-se a Costco sigui més accessible per als seus membres. En general, les estacions ara romanen obertes una hora més tard que abans, i algunes fins i tot obren més aviat.​

Beneficis per als membres

L'ampliació d'horaris té com a objectiu reduir les llargues cues a les estacions de servei, especialment durant les hores punta. En oferir horaris més amplis, Costco busca brindar més flexibilitat als seus membres, permetent-los abastir-se en moments més convenients.

A més, Costco és conegut per oferir preus competitius en combustible, amb la seva marca Kirkland Fuel. De fet, és de mitjana, 20 cèntims més barata per galó que la competència.​

La resposta dels membres de Costco

La reacció dels membres davant aquesta modificació ha estat majoritàriament positiva. Molts usuaris a les xarxes socials han expressat la seva satisfacció per l'extensió d'horaris, destacant la conveniència que això representa per a les seves rutines diàries. Alguns membres han sol·licitat fins i tot horaris encara més amplis, evidenciant l'alta demanda i apreci per aquest servei.​

Impacte en el mercat de combustibles

La indústria de combustibles ha experimentat canvis significatius en els últims anys, amb fluctuacions en els preus i una competència creixent. L'estratègia de Costco d'ampliar els horaris de les seves gasolineres i oferir preus competitius reforça la seva posició en aquest mercat, atrau a més membres i fomenta la lleialtat dels existents.