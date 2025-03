Un expert en súpers avisa: ‘Han canviat fa unes setmanes les amanides d'Aldi’

Aldi ha anat guanyant molta popularitat a Espanya, gràcies als seus preus competitius i a la seva àmplia varietat de productes. Recentment, la marca ha introduït canvis en la seva oferta d'amanides llestes per menjar, cosa que no ha passat desapercebuda per als experts. Aquests nous productes de la marca Daylicious han sorprès molts clients.

Encara que els canvis en les amanides d'Aldi poden semblar menors, han cridat l'atenció a causa de les diferències de preu i presentació. Des del tipus d'envàs fins als ingredients, els canvis semblen estar alineats amb les tendències actuals. No obstant això, la marca no ha deixat de banda la qualitat ni l'accessibilitat dels seus productes.

Aquestes són les noves amanides d'Aldi i la seva presentació

Les amanides d'Aldi —que es venen sota la marca Daylicious— estan disponibles en diverses versions, cadascuna amb un toc d'inspiració internacional. Entre les opcions més destacades es troba l'Amanida estil Madeira (230 g), que té un preu de 2,85 euros, ideal per a aquells que busquen una barreja refrescant.

També hi ha l'Amanida estil Mykonos (210 g) per 2,95 euros, que porta sabors mediterranis en cada mos. Per a aquells que prefereixen una opció més exòtica, l'Amanida wrap estil Istanbul (300 g) també està disponible per 2,95 euros.

Els canvis no només afecten el contingut, sinó també l'embalatge. Mentre algunes inclouen una forquilla de bambú, altres encara opten pel plàstic. Aquesta és una de les iniciatives que l'empresa ha implementat per alinear els seus productes amb la creixent demanda d'opcions sostenibles.

Diversitat d'opcions i preus accessibles

Aldi ha mantingut preus assequibles, una de les seves característiques més valorades pels consumidors. A més de les amanides esmentades, n'hi ha d'altres com l'Amanida estil Casablanca (250 g) i l'Amanida estil Roma (300 g), ambdues a 2,85 euros. D'altra banda, l'Amanida estil París (215 g) també té un preu de 2,85 euros, mentre que l'Amanida estil Nova York (235 g) és l'opció més econòmica, costant 2,49 euros.

Cadascuna d'aquestes amanides està pensada per a aquells que busquen una opció ràpida i saludable, i no sembla que la marca hagi deixat de banda la varietat ni el sabor. Amb aquests canvis, el supermercat continua consolidant la seva proposta d'oferir productes de qualitat i convenients per al dia a dia, mantenint el seu compromís amb l'accessibilitat econòmica.

La companyia ha demostrat, una vegada més, el seu compromís amb la renovació del seu catàleg. Malgrat això, alguns consumidors han expressat dubtes sobre l'impacte a llarg termini d'aquests ajustos. Tanmateix, Aldi continua amb els seus plans d'expansió, amb noves obertures programades en diverses comunitats durant els pròxims mesos.