Arriba la felicitat a Espanya gràcies a Amancio Ortega: el gest que ningú no esperava

Entre els projectes de la Fundació Amancio Ortega, n'hi ha un destinat a millorar la qualitat de vida de les persones grans. Es tracta d'un centre, finançat per la fundació de l'amo d'Inditex, el qual busca oferir als residents l'atenció adequada. Un fet que sempre ha estat molt necessari en la nostra societat.

Aquesta residència, ubicada a la Corunya (Galícia), destaca per la seva rellevància i per l'impacte que tindrà en les famílies que necessitin un lloc on els seus grans rebin cures especialitzades. No hi ha dubte que gràcies a aquesta iniciativa, es millorarà el benestar de moltes persones a la regió.

Un centre modern per a la cura de grans a la Corunya

La Fundació Amancio Ortega s'ha encarregat de finançar completament la construcció d'aquest espai. Els costos de les obres, així com els del mobiliari i equips necessaris, han estat assumits per la fundació. La inversió ha superat els 30 milions d'euros, la qual cosa subratlla el compromís de l'empresari amb el benestar social.

Aquest centre estarà situat al barri d'Eirís, en una zona tranquil·la de la Corunya, assegurant així un entorn adequat per als residents. A més, comptarà amb unitats especialitzades en la cura de persones amb Alzheimer i altres demències neurodegeneratives.

Però, a més de l'atenció especialitzada, l'espai oferirà altres serveis com rehabilitació, fisioteràpia i podologia. Tot això contribuirà a oferir una atenció integral als residents, millorant la seva qualitat de vida. El complex s'ha dissenyat pensant en el benestar dels grans, un espai en el qual puguin sentir-se còmodes i segurs, informa El Debate.

Més places públiques i un futur prometedor per als grans

Aquest nou espai posarà a disposició dels ciutadans 150 places per a persones grans, les quals estaran integrades a la xarxa pública de la Xunta de Galícia. Això permetrà que més persones puguin accedir a aquests serveis i alleujar la pressió sobre el sistema d'atenció a grans a la regió. S'espera que aquesta iniciativa beneficiï moltes famílies que no sempre troben places disponibles.

La Xunta de Galícia ja ha iniciat els tràmits per contractar la gestió del lloc, ja que aquest procés garantirà que el projecte continuï endavant de manera efectiva. El contracte de gestió tindrà una durada inicial de dos anys, amb possibilitat de pròrroga de fins a cinc anys. El pressupost base per a la gestió és de 7,9 milions d'euros, i el valor total del contracte, amb les pròrrogues, podria assolir els 23 milions d'euros.

La Fundació Amancio Ortega amb aquesta iniciativa no només millora el benestar de la comunitat, sinó que també estableix un exemple de col·laboració eficaç entre els sectors públic i privat. Aquest centre representa una oportunitat per oferir una atenció més accessible i especialitzada. Marcant un pas important cap a un model de cura adaptat a les necessitats futures.