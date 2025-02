Gerro d'aigua d'Amancio Ortega a aquesta zona d'Espanya: 17 treballadors afectats

El comerç electrònic ha canviat la dinàmica de moltes botigues físiques, especialment per a les petites. Fins i tot grans marques com Massimo Dutti, part de l'imperi Inditex, han sentit aquest impacte. La situació s'ha tornat encara més difícil a causa de factors externs que compliquen el panorama.

Malgrat comptar amb una enorme xarxa d'establiments, Massimo Dutti ha hagut de fer front a diversos reptes. La marca d'Amancio Ortega, coneguda arreu del món, s'enfronta a una decisió que afecta directament els seus empleats. Les dificultats econòmiques han forçat a prendre mesures que no afavoreixen a tots els treballadors.

La pujada de lloguers obliga a tancar un establiment a Pontevedra

Massimo Dutti ha tancat recentment una de les seves botigues més emblemàtiques al carrer Benito Corbal de Pontevedra, i això es deu principalment a l'augment en els preus dels lloguers. La decisió va ser presa a causa de la impossibilitat de seguir operant amb uns costos tan elevats. La botiga, que va operar en aquesta ubicació durant anys, va tancar oficialment el 25 de gener.

Encara que la marca forma part de l'imperi Inditex, la pujada dels costos dels arrendaments ha afectat la seva rendibilitat. Malgrat aquest contratemps, la companyia s'ha compromès a reubicar els treballadors en altres establiments dins de la província. La intenció és minimitzar l'impacte sobre el seu personal.

Alguns sindicats exigeixen reubicació local per als empleats

Els sindicats han mostrat la seva disconformitat amb la decisió de reubicar els treballadors fora de Pontevedra. La Confederació Intersindical Gallega (CIG) ha sol·licitat que els treballadors siguin recol·locats dins de la mateixa ciutat. Consideren que traslladar els treballadors a altres punts de la província els suposa un gran esforç.

Alguns dels treballadors afectats pel cessament de la botiga fa més de 25 anys que treballen a Massimo Dutti. Els sindicats han assenyalat la importància que aquests treballadors no es vegin obligats a canviar de ciutat. La fidelitat d'aquests empleats a la marca és quelcom que l'empresa ha de tenir en compte a l'hora de prendre decisions.

Aquest tancament de Massimo Dutti a Pontevedra no és un fet aïllat. En anys anteriors, altres establiments d'Inditex, com Bershka i Uterqüe, també van haver de tancar a Galícia. El fenomen reflecteix una tendència creixent en què les botigues físiques de grans marques es veuen afectades per l'augment dels lloguers i la creixent competència del comerç electrònic.

Aquest cessament té lloc poc després que se suspengués el projecte d'un centre comercial de Zara als carrers Michelena i Gutiérrez Mellado de la ciutat. El fre a aquest projecte ha generat preocupació entre els treballadors i la comunitat local. Per a molts, el tancament de la botiga Massimo Dutti és només un senyal més dels canvis que estan afectant el comerç a la regió.

Aquest cessament posa de manifest els desafiaments que enfronten les grans marques en l'actualitat. Encara que Amancio Ortega ha promès reubicar els seus treballadors, l'impacte sobre els treballadors i la comunitat local és significatiu. La situació ressalta la necessitat que es busquin solucions que protegeixin tant els empleats com el comerç físic.