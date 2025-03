La misteriosa moneda de dòlar que tothom busca i val gairebé 2 milions de dòlars ara mateix

En el món de la numismàtica, certes monedes es destaquen no només pel seu disseny, sinó també per la seva història i valor. Algunes d'elles, com la 1964-D Peace Dollar, tenen una raresa tan extrema que es consideren autèntiques joies. No és d'estranyar que els col·leccionistes estiguin disposats a pagar sumes astronòmiques per obtenir una d'aquestes peces.

No obstant això, el valor d'una moneda no només depèn de la seva antiguitat. En molts casos, és la quantitat limitada d'unitats existents el que les fa altament cobejades. Avui explorarem el cas de la 1964-D Peace Dollar i altres monedes que, per la seva raresa i qualitat, han assolit xifres de venda impressionants.

1964-D Peace Dollar: una peça d'alt valor i raresa

La 1964-D Peace Dollar és una de les monedes més valuoses a causa de la seva escassetat. Originalment, aquesta moneda va ser dissenyada com a part d'un esforç per reviure la sèrie dels Peace Dollars, que havia acabat el 1935.

No obstant això, el destí d'aquesta moneda va canviar quan, malgrat ser encunyada, mai va arribar a circular. Es creu que totes les peces existents van ser foses per la Casa de la Moneda dels Estats Units, cosa que la fa una de les més rares.

El disseny de la 1964-D Peace Dollar és el mateix que les seves predecessores, amb Lady Liberty a l'anvers i una àguila al revers. Aquesta combinació de raresa i història ha fet que qualsevol exemplar que sobrevisqui tingui un valor exorbitant. S'estima que un exemplar autèntic podria assolir fins a $1.5 milions en una subhasta, depenent del seu estat de conservació i demanda.

El Flying Eagle Cent de 1856: una peça de transició històrica

Una altra moneda que ha capturat l'atenció és el Flying Eagle Cent de 1856, aquesta moneda va marcar el començament d'una nova era en l'encunyació de cèntims dels Estats Units. Amb un disseny innovador creat per James B Longacre, aquesta moneda va ser destinada a reemplaçar els cèntims anteriors. No obstant això, la seva producció va ser extremadament limitada, amb només aproximadament 2,000 unitats fabricades.

El Flying Eagle Cent és valuós per la seva escassetat, compost per 88% coure i 12% níquel, amb un pes de 4.67 grams i un diàmetre de 19 mm. Encara que no va estar molt de temps en circulació, la seva importància històrica l'ha convertit en un objecte de desig per als col·leccionistes. Els exemplars en excel·lent estat poden assolir un preu d'entre $25,000 i $30,000 en subhastes, depenent del seu estat i la demanda.

La 1964-D Peace Dollar i el Flying Eagle Cent de 1856 són peces valuoses no només per la seva antiguitat, sinó també per la seva història i gran escassetat al mercat. El seu valor pot variar depenent del mercat, però és indiscutible que formen part de les llegendes numismàtiques més importants dels Estats Units.