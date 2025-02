Enorme sorpresa d'Amancio Ortega i Inditex a Catalunya: confirmat, l'adeu és definitiu

En els últims anys, Inditex ha estat en constant canvi, amb modificacions significatives tant pel que fa a infraestructura com a operacions. L'últim anunci de l'empresa fundada per Amancio Ortega ha sacsejat el món empresarial. Es tracta d'un moviment que, sens dubte, marca el final d'una etapa per a la multinacional tèxtil al nostre país.

En concret, el gegant de la moda ha confirmat el trasllat de les oficines centrals d'algunes de les seves marques més populars a Catalunya. Aquest pas no només respon a necessitats logístiques, sinó que també és part d'un pla més ambiciós de l'empresa.

L'últim moviment d'Inditex a Catalunya

El trasllat afectarà els equips de Massimo Dutti, Bershka, Oysho o Lefties, que es mudaran a un nou campus a Sant Adrià de Besòs. Segons Inditex, aquest espai contribuirà a la revitalització d'una zona deteriorada a prop del riu Besòs, incloent-hi àrees com el complex de 'Les Tres Xemeneies'. A més, donarà impuls a la urbanització local i permetrà expandir la capacitat logística al centre de distribució de Tordera-Palafolls, segons informa Crònica Global.

Aquest canvi en la ubicació té com a objectiu no només la millora de la logística interna, sinó també un entorn de treball més eficient. El campus comptarà amb instal·lacions avançades per a activitats com el disseny de productes, la gestió comercial i el comerç electrònic. Asseguren que s'integraran amb l'entorn urbà, un aspecte que, segons l'empresa, té rellevància en la sostenibilitat i la cura de la zona.

Un futur ple d'oportunitats i desafiaments per a Inditex

Encara que el trasllat està dissenyat per millorar l'eficiència, també té un fort component social. S'estima que el nou centre donarà ocupació a uns 1.500 treballadors, molts dels quals fins ara afrontaven llargs desplaçaments des de Barcelona. Amb una ubicació més propera i millor connectada, aquests empleats gaudiran d'un accés més ràpid als seus llocs de treball, la qual cosa podria millorar significativament la seva qualitat de vida.

Aquest moviment reflecteix l'aposta d'Inditex per una major presència a Catalunya, on ja té diverses instal·lacions clau. Malgrat tots aquests canvis, la companyia s'ha mantingut com un referent en el mercat global, amb un impacte econòmic notable. En el cas de Catalunya, Inditex ha creat milers de llocs de treball i manté actualment una xarxa de més de 170 botigues.