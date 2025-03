El menjar de Dia que no pot faltar en els teus aperitius: una delícia per molt poc

En els últims anys, el consum de productes locals ha experimentat un gran impuls en la cerca d'aliments de major qualitat. En línia amb aquesta tendència, Dia ha fet un pas important en el seu compromís amb la sostenibilitat i el suport als productors locals. La companyia ha decidit ampliar el seu assortiment d'una conserva molt ben valorada amb producte nacional.

Musclos gallecs: sabor i qualitat superior

Un dels aspectes més destacats d'aquesta aposta de Dia pels productes locals és la seva selecció de musclos gallecs. Aquest mol·lusc, considerat un dels més populars i apreciats de la gastronomia espanyola, és conegut pel seu sabor intens i la seva textura tendra. Els musclos gallecs, cultivats en les aigües netes i riques de les Ries Baixas, són molt valorats tant a nivell nacional com internacional.

Els musclos de marca Dia són 100% d'origen gallec, una elecció que reflecteix el compromís de l'empresa amb la qualitat i la sostenibilitat. Aquesta iniciativa també respon al creixent interès pels productes de proximitat, que són més frescos i tenen un menor impacte ambiental. Dia ha invertit més de 4 milions d'euros el 2025 per ampliar el seu assortiment de musclos, passant de 2 a 6 referències.

Les característiques que fan especials aquests musclos són el seu sabor profund a mar, la seva textura carnosa i la seva versatilitat a la cuina. La varietat en el calibre dels musclos, que ara inclou peces de major mida, també ha estat millorada per oferir una experiència encara més completa i satisfactòria. Aquest esforç per garantir un producte d'alta qualitat reforça el compromís de Dia amb l'excel·lència en els seus productes locals.

Suport a l'economia local i compromís amb la sostenibilitat

El suport als productes locals no només beneficia els consumidors, sinó que també té un impacte directe en l'economia local. Dia treballa amb més de 1.100 proveïdors nacionals, dels quals prop de 100 es troben a Galícia, la regió amb la major producció de musclos del país. Aquesta col·laboració no només garanteix productes frescos i de qualitat, sinó que també contribueix al desenvolupament econòmic de les comunitats locals.

L'impuls a l'economia local és un factor clau en l'estratègia de Dia, que busca generar un impacte positiu amb les seves compres. En triar productes d'origen gallec, com els musclos, la companyia dona suport a la tradició conservera de la regió i fomenta la creació d'ocupació a les zones rurals. Això també permet a Dia oferir als seus clients productes que compleixen amb els més alts estàndards de qualitat i seguretat alimentària.

L'empresa es compromet a seguir treballant amb proveïdors locals, cosa que representa un avantatge tant per al client com per al productor. Aquest enfocament permet que els consumidors gaudeixin de productes frescos i d'alta qualitat mentre donen suport als petits productors, enfortint l'economia nacional. Amb la seva inversió en la millora de les referències de musclos gallecs, Dia reforça el seu compromís amb la sostenibilitat i la responsabilitat social.

Beneficis per a la salut i versatilitat a la cuina

El consum de conserves de musclos ofereix múltiples beneficis per a la salut, sent una excel·lent opció per incorporar en una dieta equilibrada. Els musclos són rics en proteïnes d'alta qualitat, cosa que els converteix en una excel·lent font d'energia per a l'organisme. A més, són baixos en greix i contenen minerals essencials com el ferro, el fòsfor i el iode, que són fonamentals per al bon funcionament del sistema immunològic i el metabolisme.

Els musclos en conserva són fàcils d'emmagatzemar i tenen una vida útil llarga gràcies als mètodes de conservació utilitzats, com l'esterilització i el segellat hermètic. Això els converteix en una opció perfecta per tenir sempre a mà a casa. Es poden utilitzar en una gran varietat de plats, des d'amanides fins a arrossos, pasta o fins i tot com a aperitiu.

El nutricionista de Dia, Jaume Giménez, recomana el consum de conserves de peix com una forma senzilla de millorar la salut cardiovascular. Així mateix, també beneficia el desenvolupament cerebral i el funcionament del sistema nerviós, gràcies al seu contingut en àcids grassos omega-3 i antioxidants. Així, en triar musclos gallecs, no només s'aposta per un sabor superior, sinó també per un aliment saludable i beneficiós per al cos.

El compromís de Dia amb els productes locals no només es reflecteix en la millora de l'oferta de musclos. També en el suport constant a la salut i benestar dels seus consumidors, en oferir productes accessibles, frescos i rics en nutrients essencials.

