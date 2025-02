Gerro d'aigua freda a Barcelona: tanca un altre negoci mític amb 126 anys d'història

La ciutat de Barcelona s'ha despertat aquest dimecres amb una notícia que ha deixat a molts desconcertats. Un negoci de gran tradició tanca les portes de manera definitiva, posant fi a més d'un segle d'història. La causa d'aquest comiat és la jubilació del seu propietari, qui ha decidit posar fi a una etapa de dedicació i el treball constant.

Es tracta de Forn Esplugues, al barri de Sants. La notícia ha arribat com un gerro d'aigua freda per a la clientela de la fleca, que no esperava una notícia tan trista.

Amb un simple cartell al taulell, el propietari ha comunicat que l'opció que la família continuï amb el negoci no era possible. En aquest sentit, el local passarà a altres mans, posant fi a una llarga història. Sens dubte, un adeu que deixa un buit a la zona i una sensació de nostàlgia pels temps passats.

Un tancament que marca la fi d'una tradició a Sants

El propietari de Forn Esplugues, Jordi Suñé, va explicar la situació a través d'un cartell que va penjar a l'establiment. "M'ha arribat l'hora de la jubilació, i com que no hi haurà continuïtat familiar en el negoci, l'he traspassat a un forner de renom". El missatge emotiu continuava amb: "Vull agrair-los, en el meu nom i el de la meva família, els 126 anys que han estat al nostre costat, ha estat un plaer".

El tancament de la fleca significa que, a més de perdre's una tradició local, també es transformarà l'essència del local. El nou propietari, Miga Suave, una empresa artesanal amb seu a Mataró, durà a terme reformes tant al forn com a la botiga.

Això implica que l'establiment estarà tancat temporalment a partir d'avui dijous 13 de febrer. Segons els treballadors, aquests canvis responen a la intenció d'adaptar el negoci a les noves demandes del mercat.

El negoci ha estat funcionant durant moltes dècades, cosa que reflecteix la connexió especial que tenia amb la comunitat. Moltes generacions de veïns el van visitar, i el seu tancament és una pèrdua significativa per al barri de Sants.

Cada cop més tancaments als carrers de Barcelona

El tancament d'aquest local no és un cas aïllat a Barcelona, en els últims mesos, diversos establiments històrics han tancat les portes. La setmana passada, la famosa papereria Conesa, al carrer de Petritxol, també va tancar per jubilació. Aquest negoci, amb 75 anys d'història, va ser un referent en un dels llocs més emblemàtics de la ciutat.

La perfumeria Regia, que va estar present durant gairebé un segle al passeig de Gràcia, també va tancar recentment. Aquests tancaments, com el del Forn Esplugues, es produeixen sobretot per la falta de relleu generacional i als canvis en el sector. A mesura que canvien els gustos i hàbits de consum, molts d'aquests comerços ja no poden mantenir-se a flotació.

Aquest fenomen reflecteix una tendència a la ciutat que està portant a la desaparició de negocis tradicionals. La falta d'interès per part de les noves generacions i les dificultats per adaptar-se als nous temps afecten moltes botigues de Barcelona. Per a molts, aquests tancaments són un símbol de la transformació que està vivint la ciutat, on el nou reemplaça l'antic.