Aquest poble de la Costa Daurada té la rua de Carnaval més bonica i impressionant

Entre el mar i les muntanyes, es troba un lloc amb encant mediterrani. Els seus carrers conviden a passejar tranquil·lament, gaudint d'un ambient relaxat i acollidor. Les seves platges de sorra daurada atreuen aquells que busquen descansar sota el sol o fer un passeig al costat del mar.

El municipi de Cunit destaca pels seus esdeveniments culturals i el seu esperit festiu. Al llarg de l'any, organitza celebracions que reuneixen veïns i visitants. Un dels més esperats és el seu carnaval, conegut per la seva alegria, colorit i ambient familiar.

El Carnaval de Cunit

El Carnaval de Cunit és una de les festivitats més esperades de tot el municipi, aquest any 2025, se celebrarà del 28 de febrer al 5 de març. La celebració arrenca el divendres 28 amb la Batalla de Coreografies al Pavelló Municipal d'Esports. L'obertura de portes serà a les 21:30 h i la competició començarà a les 22:30 h, seguida d'una animada festa amb DJ's.

El dissabte 1 de març és el dia central del carnaval, al matí, les carrosses s'exhibeixen al nucli antic. A partir de les 18:00 h, comença la Gran Rua de Carnaval des de l'estació de Renfe. Aquesta desfilada recorre els principals carrers del municipi, acompanyada per música de batucada i disfresses creatives.

En finalitzar la rua, la festa continua al Pavelló Municipal amb música i DJ's a partir de les 22:30 h. Es necessita un QR gratuït per accedir, encara que després de les 00:00 h, es permetrà l'entrada per ordre d'arribada fins a completar l'aforament.

El dilluns 3 de març, el protagonisme és per als més petits de la casa, amb la Festa Infantil del Confeti al Pavelló d'Esports, a partir de les 17:00 h. Aquesta celebració inclou animació i un berenar per als nens, creant un ambient alegre i familiar.

El carnaval finalitza el dimecres 5 de març amb el tradicional Enterrament de la Sardina. Aquest esdeveniment es realitza a la plaça de la Vila, acompanyat de música de batucada i una sardinada popular. És un comiat simbòlic del carnaval, marcat per l'humor i la tradició local.

Què fer a Cunit

A més de gaudir del carnaval, Cunit ofereix altres activitats interessants, les seves platges són ideals per a passejos tranquils o simplement per relaxar-se al costat del mar. El nucli antic conserva el seu encant tradicional, amb carrers estrets i places acollidores. També es poden explorar els seus voltants, on les muntanyes i la natura ofereixen rutes de senderisme.

Cunit es troba a la comarca del Baix Penedès, a la província de Tarragona, a poc més de 50 km de Barcelona. Amb una població d'aproximadament 15.000 habitants, combina un ambient familiar amb la tranquil·litat d'un petit municipi costaner.

El Carnaval de Cunit no només destaca per les seves desfilades i música, sinó també per l'ambient festiu que es viu als seus carrers. És una oportunitat per submergir-se en la cultura local i gaudir de dies plens de color, alegria i diversió. Si busques una experiència autèntica, aquesta celebració és una cita imprescindible.