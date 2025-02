Adeu La Maquinista: el centre comercial a 1 hora de Barcelona que dispara la seva fama

Fa uns anys anar de compres significava desplaçar-se fins a grans ciutats. Era típic i normal passar-se el dia a Barcelona explorant botigues que en nuclis de població més petits no existien. Ara cada vegada passa menys i és rara la capital que no té gairebé tot el que els seus habitants necessiten.

Un exemple és l'Espai Gironès, ubicat a Salt, Girona. Va tancar el 2024 amb xifres rècord, aconseguint un increment del 16% en les vendes i superant els 150 milions d'euros de facturació. En comparació amb les dades de 2019, el creixement ha estat del 36%, consolidant la seva posició com un referent comercial a Girona.

Un dels factors clau d'aquest èxit ha estat l'arribada d'Alcampo, que ha servit com un important pol d'atracció comercial. Aquesta incorporació s'ha sumat a altres grans marques com Primark, Fnac i Starbucks, que han impulsat encara més el trànsit de clients i les vendes en l'últim any. En termes d'afluència, Espai Gironès ha rebut 6,6 milions de visitants el 2024, cosa que suposa un 10% més que el 2023.

Espai Gironès ja és el centre comercial de referència per a molts

La majoria dels clients provenen de les comarques de Girona. Però també s'ha detectat un creixement en els visitants de Barcelona, el sud de França i turistes estrangers. L'ascens d'Espai Gironès podria afectar centres comercials més consolidats a Catalunya, especialment a Barcelona.

Allà, espais com La Maquinista, L'Illa Diagonal o Glòries han estat tradicionalment els més concorreguts. No obstant això, la creixent oferta d'Espai Gironès, juntament amb la seva ubicació estratègica i facilitat d'accés, podria estar restant clients a aquests grans centres. Davant la massificació i els alts preus de Barcelona, Espai Gironès es presenta com una alternativa atractiva.

Tot això gràcies també a una combinació de grans marques, facilitat d'aparcament i una experiència de compra més còmoda. A més, la seva proximitat a zones turístiques de la Costa Brava i l'increment de visitants estrangers reforcen el seu creixement sostingut. El 2025, Espai Gironès celebrarà el seu 20è aniversari i ho farà amb nous projectes per continuar creixent.

Un creixement imparable

Segons el seu gerent, Pau Jordà, el centre comercial planeja afrontar aquest esdeveniment amb millores en l'oferta comercial i en la infraestructura de l'edifici. Amb 130 establiments i 46.000 metres quadrats, el centre comercial ja és un motor econòmic a la zona. De fet, genera un total de 1.000 llocs de treball directes i 2.500 indirectes.

Amb aquestes dades, Espai Gironès celebra el seu èxit i marca una tendència que podria canviar el mapa comercial de Catalunya. Un mapa copat durant dècades per ciutats com Barcelona. La vida canvia i les tendències de compra, també.