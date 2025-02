Sorpresa a Barcelona: les 5 ciutats a les quals podràs volar des del Prat aquest 2025

L'aeroport de Barcelona-El Prat es prepara per rebre noves rutes aèries que ampliaran encara més les opcions de viatge des de la ciutat comtal. A partir de juliol de 2025, diversos destins europeus i africans se sumen a l'oferta de vols disponibles. Permetent als viatgers explorar nous horitzons sense haver de fer escala en altres aeroports.

Vueling, l'aerolínia espanyola de baix cost, serà l'encarregada d'operar aquestes noves rutes, que prometen facilitar la connexió entre Barcelona i diversos destins d'interès turístic. Amb l'objectiu de continuar sent un centre de transport cada vegada més autònom, El Prat continuarà consolidant-se com un aeroport clau per als viatgers.

Noves rutes cap a Itàlia i Montenegro

Segons el compte de Twitter @AeroinfoBCN, una de les rutes més destacades connectarà Barcelona amb Rímini, una ciutat costanera d'Itàlia famosa per la seva platja i la seva arquitectura històrica. A partir del 2 de juliol de 2025, els vols operaran dues vegades a la setmana, els dilluns i els dissabtes, en avions Airbus A320 amb capacitat per a 180 passatgers.

A més, Vueling llançarà també una nova connexió amb Salerno, situada a la costa d'Amalfi. Des del 3 de juliol, es podran agafar vols tres vegades per setmana, els dilluns, dijous i dissabtes, igualment amb avions de la mateixa flota.

D'altra banda, l'aerolínia ampliarà la seva presència a Montenegro, inaugurant una nova ruta entre Barcelona i Tivat a partir de l'1 de juliol. Amb tres vols setmanals, els dimarts, dijous i dissabtes, els viatgers podran gaudir d'un destí ideal per als amants del turisme costaner i natural. Tivat és coneguda pel seu port esportiu i la seva proximitat a la famosa Badia de Kotor.

Albània i el Marroc també tindran nous vols des de Barcelona

Vueling també posarà en marxa vols a Tirana, la capital d'Albània, a partir del 2 de juliol de 2025. Amb quatre freqüències setmanals, els viatgers podran volar a aquesta ciutat els dilluns, dimecres, divendres i diumenges, en un Airbus A320. Aquest nou destí ofereix una gran oportunitat per a aquells interessats a conèixer un dels destins més dinàmics i en creixement d'Europa de l'Est.

Finalment, una altra ruta que cridarà l'atenció serà la de Barcelona a Essaouira, al Marroc. A partir del 3 de juliol de 2025, Vueling operarà vols dues vegades per setmana, els dimecres i dissabtes, en avions de 180 places. Essaouira és coneguda per la seva ciutadella emmurallada i el seu port pesquer.

Amb la incorporació d'aquestes noves rutes, Vueling busca oferir més opcions per viatjar directament des de Barcelona a llocs fascinants i en constant auge. Mentrestant, l'aerolínia també ha anunciat que, a partir de finals de març de 2025, deixarà d'operar la ruta entre Barcelona i Madrid. Això subratlla l'esforç de l'aeroport d'El Prat per consolidar-se com un punt de partida independent, oferint més destins directes sense dependre de la connexió amb la capital espanyola.