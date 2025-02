Adeu a aquest històric negoci de Barcelona que baixa la persiana per sempre

Barcelona està perdent a poc a poc alguns dels seus comerços més tradicionals, aquests negocis emblemàtics han estat l'ànima dels barris durant generacions. No obstant això, el pas del temps i els canvis en els hàbits de consum han fet que molts d'ells tanquin les portes per sempre. Aquesta transformació està deixant una empremta profunda a la ciutat.

Un d'aquests comerços ha dit adeu recentment i, després de més de 70 anys oferint productes i serveis als barcelonins, la botiga ha decidit abaixar la persiana. El seu propietari, Joaquim Conesa, s'ha jubilat sense un relleu generacional, cosa que ha portat al tancament definitiu del negoci. Tot i que encara queda feina per fer, Joaquim encara no ha tingut temps de pensar en què significa aquest tancament, segons recull TotBarcelona.

La història d'una empresa familiar

La botiga que avui abaixa la persiana va ser fundada el 1950 per l'avi de Joaquim Conesa, i inicialment, el negoci es dedicava a la distribució de llibres. No obstant això, amb el pas dels anys, el negoci va anar adaptant-se a les demandes del mercat. El 1959, el fill del fundador, juntament amb la seva dona, va decidir transformar el local en una papereria especialitzada en estampes religioses i rosaris, un article sol·licitat en aquella època.

Però la botiga no es va aturar aquí. Al llarg dels anys, Conesa Papereria va ampliar la seva oferta de productes i serveis. Van començar a oferir impressions personalitzades, com targetes de visita, catàlegs, postals, factures i altres materials.

Amb el temps, Conesa Papereria també va ser pionera a Barcelona en oferir productes de papereria "de fantasia", com bolígrafs i llibretes decorades, que s'allunyaven del material d'oficina més clàssic. Aquesta innovació els va permetre mantenir-se rellevants al mercat durant més de 70 anys, adaptant-se als canvis però mantenint la seva essència.

Un tancament que es repeteix a Barcelona

El tancament de Conesa Papereria no és un cas aïllat. Altres comerços emblemàtics de Barcelona estan passant per la mateixa situació. Un exemple és la papereria Buñuel, que va obrir les portes el 1963 a Granollers.

En els seus primers anys, es dedicava exclusivament a la venda de papereria i joguines, però amb el temps també va ampliar la seva oferta amb premsa diària i material d'oficina. No obstant això, la falta de successors i la competència de grans cadenes i el comerç en línia van portar al tancament d'aquest negoci també.

El tancament d'aquests negocis tradicionals està deixant un buit als barris de Barcelona. Aquests comerços no només eren llocs on comprar, sinó punts de trobada i de confiança per als veïns. Encara que aquests tancaments són inevitables, el record de llocs com Conesa Papereria perdurarà en la memòria col·lectiva d'aquells que els van conèixer.