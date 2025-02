Ni Girona, ni Barcelona: Aquesta capital catalana té un dels millors Carnavals

El mar i la història es barregen en un racó on les empremtes romanes conviuen amb la vida moderna. Carrers empedrats, restes arqueològiques i vistes al Mediterrani creen un ambient únic. Però quan arriba febrer, la calma desapareix i la festa s'apodera de cada racó.

Música, color i tradició transformen Tarragona en un escenari d'alegria i desenfrenament. La sàtira i l'espectacle es combinen en una celebració oberta a tothom. No importa l'edat ni l'origen, l'important és viure el Carnaval amb intensitat.

Carnaval de Tarragona: tradició i espectacle

Del 21 de febrer al 4 de març, Tarragona es converteix en l'epicentre del Carnaval, durant aquests dies, la ciutat vibra amb desfilades, concerts i esdeveniments plens de creativitat i humor. La festa creix amb cada acte, reunint milers de persones als carrers.

El dimecres 26, a les 18:00 h a la plaça de la Disbauxa, el Rei Carnestoltes i la seva Concubina donen inici al desenfrenament. Després de la seva arribada, ofereixen un discurs satíric i un ball especial. A les 19:30 h, el Teatre Tarragona acull la Gala del Rei Carnestoltes i la seva Concubina, on les comparses Disc 45 i Colours Fantasy sorprenen amb espectacles plens de ritme.

Un dels esdeveniments més esperats és la Disfressa d’Or, un espectacle on les comparses presenten els seus millors vestuaris. També destaquen la Farra dels Ninots i la Baixada del Pajaritu, una cursa d'andròmines disfressades que recorre la Part Alta de Tarragona. Per a aquells que busquen un toc de glamur, la Gala Drag Queen és una cita imprescindible.

El dissabte 1 de març a les 18:00 h arriba el gran moment del Carnaval: la Rua de l’Artesania. Comparses, carrosses i els seguicis reials recorren els carrers amb coreografies impressionants. El diumenge 2 de març a la mateixa hora, se celebra la Rua de Lluïment, on participen les comparses guanyadores de l'any anterior.

Què fer, on està i habitants

Tarragona és la destinació perfecta per gaudir del Carnaval. Situada a la costa catalana, a uns 100 km de Barcelona, aquesta ciutat combina història i diversió. Amb més de 135.000 habitants, és un lloc ple de vida on sempre hi ha alguna cosa per descobrir.

Més enllà dels esdeveniments carnavalescos, és imprescindible visitar l'amfiteatre romà, el Balcó del Mediterrani i la Rambla Nova. També pots recórrer el nucli antic i tastar la botifarra d'ou i les coques de llardons, dues delícies típiques d'aquestes dates.

El dimarts 4 de març marca el final de la festa amb l'enterrament del Rei Carnestoltes i la crema de la Bota. Aquest acte simbolitza el tancament del Carnaval i l'arribada de la Quaresma. Després de dies de festa, música i tradició, la ciutat torna a la calma fins a l'any vinent.

Si busques un pla perfecte al febrer, el Carnaval de Tarragona és una opció ideal. Disfresses, sàtira i espectacles únics t'esperen en una de les celebracions més vibrants de Catalunya. Viu la màgia de les seves desfilades, l'humor de les seves comparses i la tradició dels seus rituals.