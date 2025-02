Aquesta ciutat al costat de Barcelona celebra el millor Carnaval de Catalunya

A la costa catalana, hi ha una localitat que viu el seu Carnaval d'una manera única, mantenint les seves tradicions arrelades al llarg dels segles. Es tracta d'una festa plena d'història, sàtira i participació popular, on la música i l'alegria inunden els carrers. Aquesta celebració destaca per la seva autenticitat i es diferencia d'altres carnavals més comercials.

Estem parlant del Carnaval de Vilanova i la Geltrú, un esdeveniment amb més de 250 anys d'història que s'ha convertit en un dels més emblemàtics de tota Catalunya. Amb un marcat caràcter propi, la ciutat celebra aquesta festivitat amb un calendari ple d'activitats que atrauen milers de visitants.

Una festa amb identitat pròpia

El Carnaval de Vilanova i la Geltrú se celebra durant una setmana i segueix fidel a les seves arrels, amb diversos actes que han perdurat durant moltes generacions. Les dates varien cada any segons el calendari litúrgic, però sempre té lloc al febrer, abans de l'inici de la Quaresma. El 2025, les celebracions principals seran del 27 de febrer al 5 de març.

La festa arrenca el Dijous Gras, amb la tradicional Merengada. En aquest dia, els nens i joves de la ciutat participen en una divertida batalla de merenga, cobrint-se completament en una explosió de dolçor. Des de la Pastisseria Blanch, preparen una merenga gegant que llancen mitjançant unes politges, permetent que els nens juguin i es diverteixin cobrint-se d'aquest dolç.

El divendres se celebra L'Arrivo de Sa Majestat Rei Carnestoltes, el rei del Carnaval, qui fa la seva entrada triomfal acompanyat del seu seguici per donar inici oficial a la festivitat. Aquell dia, s'organitza una gran Rua en la qual diverses entitats desfilen pels carrers, mostrant les seves carrosses acolorides i originals disfresses satíriques.

El diumenge de Comparses, el moment més esperat

Sens dubte, l'acte més representatiu del Carnaval de Vilanova i la Geltrú és el de les Comparses, que se celebra el diumenge. Milers de persones surten als carrers amb barretines, mantons de Manila, clavells i un sac ple de caramels. El ritme el marquen les xarangues al so de la Turuta, la cançó clàssica que marca el pas de la festivitat.

Cada entitat participa amb les seves pròpies banderes, que desfilen fins a la Plaça de la Vila, on es produeix la famosa batalla de caramels. Durant aquest enfrontament festiu, es llancen més de 97 tones de caramels, convertint la plaça en un autèntic mar de colors.

Aquest Carnaval té moltes més festivitats com El Ball de Mantons, El Caramel o El Vidalot, entre d'altres. Finalment, el Dimecres de Cendra marca el final amb l'Enterrament de Sa Majestat Carnestoltes. Una processó satírica on els vilanovins el despatxen fins a l'any següent.

Si busques viure un Carnaval autèntic i diferent, Vilanova i la Geltrú és el destí perfecte. Més enllà de la festa, la ciutat ofereix un entorn ideal per gaudir del mar, la gastronomia i la cultura. Sens dubte, una experiència que val la pena viure almenys una vegada a la vida.