Aquesta ciutat al costat de Barcelona té la millor rua de Carnaval de tota Espanya

A la vora del Mediterrani, aquesta destinació s'omple de color i alegria cada any amb una de les festes més esperades. El seu carnaval és un referent a Catalunya i atrau milers de visitants. Durant dies, els carrers es transformen en un espectacle vibrant.

La música, les disfresses i les carrosses converteixen el Carnaval de Sitges en una celebració única. Amb més d'un segle d'història, ha evolucionat sense perdre la seva essència. És una festa on la creativitat i la tradició van de la mà, convertint-se en un dels carnavals més emblemàtics de Catalunya.

Una festa plena d'història i creativitat

El Carnaval de Sitges té més de 100 anys d'història i és un dels més importants d'Espanya. Durant una setmana, la localitat es transforma en un escenari vibrant, on els carrers s'omplen de carrosses, comparses i disfresses espectaculars.

El seu origen es remunta a celebracions populars de l'Edat Mitjana, relacionades amb les festes prèvies a l'inici de la Quaresma. Va ser al segle XIX quan el carnaval va començar a prendre la forma moderna, amb desfilades i actes organitzats.

La festa comença amb el Dijous Gras, dia en què el Rei Carnestoltes fa la seva entrada triomfal. Aquest personatge irreverent marca el to del carnaval amb el seu discurs provocador. A partir d'aquest moment, tot és alegria i desenfrenament fins al Dimecres de Cendra, quan el rei és "enterrat" en una cerimònia simbòlica que posa fi a la celebració.

Les principals rues del Carnaval de Sitges són la Rua de la Disbauxa (diumenge) i la Rua de l'Extermini (dimarts). Aquestes grans desfilades reuneixen més de 2.000 participants que llueixen impressionants disfresses, cadascuna més creativa i cridanera que l'anterior. Més de 50 carrosses desfilen al ritme de la música amb coreografies que els grups preparen durant mesos.

També destaquen les xatonades, menjars populars en què es degusta el xató, un plat típic de la regió catalana elaborat amb escarola, bacallà, tonyina, anxoves i una salsa especial. Durant el carnaval, aquest plat es gaudeix en multitud d'esdeveniments socials, on tant locals com visitants es reuneixen per compartir aquesta tradició gastronòmica

On i quan gaudir-lo

Sitges és un municipi de la província de Barcelona, situat a la costa del Garraf. Amb uns 32.000 habitants, és conegut pel seu ambient bohemi i la seva oferta cultural. Durant el carnaval, la seva població es multiplica amb l'arribada de milers de visitants que no volen perdre's la celebració.

El Carnaval de Sitges 2025 se celebrarà del 27 de febrer al 5 de març. Les rues principals tindran lloc el 2 i el 4 de març, sent aquests els dies més esperats. Per a aquells que busquen una experiència inoblidable, aquest esdeveniment és la combinació perfecta de tradició, festa i creativitat.

Visitar Sitges en carnaval és una oportunitat única per gaudir d'una celebració que uneix locals i turistes en un mateix esperit festiu. Els seus carrers es converteixen en una explosió de color i música, on la diversió està assegurada.