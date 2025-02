Ni Pedralbes, ni Eixample: El barri de Barcelona on és impossible comprar un pis

Barcelona torna a encapçalar un rànquing de preus d'habitatge, segons un estudi recent del portal immobiliari Fotocasa. En aquesta ocasió, s'han analitzat els barris de tota Catalunya en funció del preu mitjà del metre quadrat en operacions de compravenda. Els resultats confirmen una tendència a l'alça a Barcelona, que ha aconseguit col·locar sis dels seus barris en el TOP 10 dels més cars.

El barri que lidera la llista és Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, al districte de Sant Martí. En aquesta exclusiva zona costanera, el metre quadrat arriba a un preu mitjà de 8.240 euros, superant fins i tot localitats tradicionalment cares com Sitges. En aquesta última, el barri de El Vinyet ocupa la segona posició a Catalunya, amb un valor de 8.161 euros/m².

Per la seva banda, el tercer lloc l'ostenta el barri de Finestrelles, a Esplugues de Llobregat, amb 8.018 euros/m². Barcelona no només domina la llista amb Diagonal Mar, sinó que també compta amb altres barris dins del rànquing dels deu més cars. L'Eixample, Sarrià, Tres Torres i Sant Gervasi-Galvany i Pedralbes superen els 6.000 euros/m², consolidant-se com algunes de les zones més exclusives de la ciutat.

Uns barris que s'abarateixen en comparar-se amb altres ciutats

Si bé Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou encapçalen el rànquing a Catalunya, en l'àmbit nacional la seva posició canvia. En l'estudi de Fotocasa aquest barri barceloní es troba en el dotzè lloc. El rànquing estatal està dominat per Madrid, que compta amb set barris en els primers llocs.

Els preus a la capital espanyola són encara més elevats. El barri més car d'Espanya és Recoletos, on el metre quadrat arriba als 10.650 euros. El segueixen Castellana (10.650 €/m²), els Jerónimos (10.032 €/m²), Lista (9.915 €/m²), Goya (9.888 €/m²), Ibiza (9.510 €/m²) i Almagro (9.494 €/m²).

Amb aquestes xifres, els preus a Madrid superen àmpliament els de Barcelona. No només el preu de compra és elevat a Barcelona, sinó també el del lloguer. Segons les últimes dades de l'INCASÒL, el preu mitjà de lloguer ha arribat als 1.193 euros mensuals.

Llogar a Barcelona tampoc és fàcil

En aquest cas, els barris més cars són Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts i l'Eixample. Per contra, les zones més assequibles per llogar es troben a Nou Barris, Sant Andreu i Horta-Guinardó. Amb aquestes dades, queda clar que comprar o llogar un habitatge a Barcelona continua sent un desafiament econòmic considerable.

De fet, aquest és un debat i un problema que s'arrossega des de fa temps a la capital catalana. D'aquí que es posessin topalls del preu de lloguer, entre altres mesures. Sens dubte, un exemple més que la joventut d'avui en dia té el futur econòmic ben difícil.