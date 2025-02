Adeu a aquest mític restaurant de Barcelona: tanca les portes per sempre

Barcelona torna a acomiadar-se d'uns dels restaurants més emblemàtics. La ciutat comtal no passa per un bon moment i cada cop són més els negocis que decideixen marxar. En aquest cas, el tancament arriba després de dècades d'activitat i amb una clientela més que consolidada.

Es tracta de La Mola, un restaurant que ha tancat definitivament les portes després de gairebé sis dècades de servei. La Diputació de Barcelona, propietària de l'espai, va decidir no renovar la concessió que expirava el 22 de gener de 2024. El restaurant no s'ubicava en qualsevol lloc, sinó que ho feia al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

El restaurant era conegut per ser l'únic a Catalunya que abastia les seves provisions mitjançant mules, a causa de la inaccessibilitat de vehicles motoritzats. La decisió de tancament s'emmarca en un pla de futur per a La Mola, elaborat per la Diputació en consens amb l'Ajuntament de Matadepera. L'objectiu és transformar l'espai en un centre dedicat a l'educació ambiental i la promoció del patrimoni cultural.

El futur del restaurant a Barcelona

Reduint així la massificació i l'impacte ambiental que, segons les autoritats, provocava l'activitat de restauració. En aquest sentit, es preveu que l'antic menjador del restaurant, conegut com a Sala Mirador, aculli exposicions a partir de l'estiu de 2025. La notícia del tancament va generar una onada de reaccions entre els excursionistes que durant anys s'acostaven fins a aquest màgic lloc de Barcelona.

Molts van expressar el seu descontentament, argumentant que el restaurant formava part integral de l'experiència d'ascendir a La Mola i que la seva absència no necessàriament reduiria l'afluència de visitants. Per la seva banda, la família Gimferrer, que havia gestionat el restaurant durant tres generacions, va lamentar la decisió. Van argumentar que, a més d'oferir serveis de restauració, s'encarregaven del manteniment i neteja de la zona, contribuint a la seva conservació.

Després del tancament, alguns membres de la família han continuat la seva tasca en el sector de la restauració. La Diputació de Barcelona ha assenyalat que l'adeu del restaurant és una "aturada tècnica" per avaluar l'impacte de l'activitat en l'entorn. Mentrestant, s'estan duent a terme estudis per analitzar la capacitat de càrrega del recinte, la gestió de residus i la sostenibilitat energètica.

Un record per sempre

Tot això amb la finalitat de garantir la preservació d'aquest espai natural emblemàtic. L'adeu del restaurant de La Mola marca la fi d'una època per a molts visitants i amants de la muntanya. No obstant això, també obre la porta a noves oportunitats per reimaginar l'ús d'aquest espai.

I és que prioritzar la conservació del medi ambient i la promoció del patrimoni cultural, és també assegurar que futures generacions puguin continuar gaudint d'aquest paratge tan particular de Barcelona. Sigui com sigui, una part de la societat de la capital queda òrfena després del seu adeu. Un exemple més de la petjada que pot arribar a deixar un negoci en un lloc.