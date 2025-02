El racó a 1 hora de Barcelona que té el Carnaval més original: no t'ho perdis

Entre muntanyes i rius, es troba un lloc ple d'encant a la comarca d'Osona. Aquest poble català conserva la seva essència al llarg del temps. La tranquil·litat dels seus carrers convida a passejar i gaudir de la natura que l'envolta.

Durant l'any, la calma predomina a les seves places i racons, tanmateix, quan arriba certa celebració, tot canvia. La música i el color envaeixen cada espai, transformant el lloc en un escenari de festa. Així és el Carnaval de Torelló, un dels més coneguts de Catalunya.

Un carnaval únic i ple d'història

El Carnaval de Torelló destaca per la seva originalitat i tradicions úniques. Se celebra en aquesta localitat d'uns 15.000 habitants, situada a la vall del Ges, al nord de la plana de Vic. Aquest esdeveniment, conegut com el Carnaval de Terra Endins, se celebra del 15 de febrer al 5 de març.

Un dels actes més esperats del Carnaval de Torelló és “L’Encesa”, segons la llegenda, Xapot el Bruixot va fer un pacte amb el Diable l'any 937 per obtenir la vida eterna. Va crear el Falatell, una vara màgica que reconeix els descendents de Carnestoltes i desferma la festa. Aquest objecte es guarda a l'ajuntament, però abans del carnaval és “robat” pels fidels a la Barrila.

Un altre esdeveniment destacat és “El Pullassu”, que marca l'inici de la setmana de Carnaval. Se celebra cada Dijous Llarder i omple els carrers d'humor i diversió, aquest any és el 27 de febrer. La festa comença a la plaça de la Vila, on Sa Majestat Carnestoltes llegeix el pregó des del balcó de l'ajuntament.

Després, una comparsa desfila fins a la plaça Vella, on es realitza un ritual únic i provocador. Aquesta celebració combina elements tradicionals catalans com els correfocs, la música de cobla i els gegants i capgrossos.

Diversió per a tothom i desfilades espectaculars

Per als més petits de la casa, “La Barrila” és el moment perfecte, aquesta desfilada avança pel Passatge Manel Colomer fins a la Zona Esportiva, el divendres 21 de febrer. Allà, apareix la Reina Carnestoltes, qui dirigeix un discurs als nens. Junts ballen una dansa que “salva” la Reina dels avorrits.

La nit anterior a la gran Rua té lloc la festa de “Senyoretes i Homenots”, el 28 de febrer. Aquesta celebració va començar als anys vuitanta, quan un grup de joves va sortir disfressat de dona, usant roba de les seves mares o parelles. Amb el temps, la festa es va consolidar com una tradició local i des de 2009, també participen dones disfressades d'home.

El punt culminant és la “Rua del Carnaval de Terra Endins” l'1 de març, que reuneix més de 20.000 persones i compta amb carrosses de les colles carrossaires. Cada grup treballa durant mesos per dissenyar plataformes i disfresses espectaculars, cuidant fins a l'últim detall. A diferència d'altres carnavals, aquí no hi ha barreres que separin els participants del públic.

Finalment, el carnaval conclou el 5 de març amb l'“Enterrament de la Sardina”, on aquesta cerimònia marca el final d'una setmana de desenfrenament. Es realitza al Teatre Cirvianum, on els veïns s'acomiaden del Rei Carnestoltes. Després, un seguici fúnebre recorre els carrers fins al seu últim destí, acompanyat per la cançó tradicional “La flama de la sardina”.

El Carnaval de Torelló és una celebració plena d'història, tradició i diversió. Aquest petit poble es transforma en un escenari vibrant i colorit. Si visites la comarca d'Osona durant aquestes dates, no et pots perdre aquesta experiència única.