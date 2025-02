Alerta conductors: les 12 carreteres que els pagesos podrien tallar aviat a Catalunya

Un any després de les històriques mobilitzacions dels pagesos a Catalunya i al voltant d'Espanya, tornen a la càrrega. Els agricultors han decidit tornar a sortir al carrer per exigir solucions als problemes que continuen enfrontant.

De fet, segons han confirmat, serà el pròxim dilluns 10 de febrer quan les protestes, que han començat aquest dijous, arribin al seu punt àlgid. Aquell dia es preveuen talls de carreteres en diversos punts estratègics de Catalunya.

Els pagesos tornen a tallar les carreteres

Al febrer de l'any passat, els pagesos de Catalunya es van aixecar farts dels elevats costos de producció, la burocràcia desmesurada i els efectes devastadors de la sequera. Van decidir, aleshores, sortir als carrers en una sèrie de protestes històriques. Milers de pagesos i ramaders de tota Espanya i Europa es van unir per reclamar un canvi en les polítiques que afecten el seu sector.

La mobilització va assolir el seu pic a Catalunya, on milers de tractors van envair les carreteres en una marxa lenta cap a Barcelona. L'exigència era clara: un canvi en les polítiques agrícoles i un suport més ferm per part de les administracions públiques per revertir la delicada situació del sector.

Un any després, els problemes continuen sent els mateixos, i els pagesos no han vist canvis significatius. Els alts costos dels inputs agrícoles, les dificultats per accedir a subvencions i l'impacte continuat de la sequera han provocat que les mobilitzacions ressorgeixin amb força.

Per això, els pagesos han decidit reprendre les protestes i organitzar una nova sèrie de mobilitzacions. Aquesta vegada, tenen com a objectiu pressionar les administracions perquè abordin de manera eficaç els problemes del sector, que continua travessant una situació crítica.

Les 12 carreteres que podrien tallar a Catalunya

Segons ha informat la Direcció de Trànsit de Catalunya, des d'avui 6 de febrer fins al dimarts 11 de febrer, els pagesos duran a terme talls en almenys 12 carreteres. Aquestes mobilitzacions afectaran algunes de les principals vies de la regió, la qual cosa podria generar importants retards i complicacions en la circulació de vehicles.

Entre les carreteres que podrien veure's afectades hi ha: la C-25, a Vic; l'A-2, a Jorba; i l'AP-7, en diversos punts, com a Roca del Vallès, Llorenç del Penedès i l'Aldea. També s'espera que es produeixin talls a l'N-II, a Pontós, i a l'N-230, a Es Bòrdes.

Altres punts de tall inclouen l'AP-2 a Montferri i a Soses, fins a les Borges Blanques, i la C-12. A l'àrea de Sant Fruitós de Bages, les carreteres C-25 i C-16 podrien quedar afectades. També estaria previst el tall de l'N-II a Alcoletge fins a la C-13, i de la C-12 fins a la C-53 i C-13 a Balaguer.

Aquests talls en 12 eixos viaris afectaran aquells que hagin de transitar per Catalunya per fer desplaçaments. Les autoritats han advertit sobre la possibilitat de llargues retencions i desviaments. Es recomana als conductors estar atents a les actualitzacions de trànsit i, si és possible, evitar les rutes afectades.