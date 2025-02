El refugi ideal per a Sant Valentí envoltat de natura és a només 40 minuts de Girona

Imagina passar Sant Valentí en un lloc únic, envoltat de natura. Lluny del soroll de la ciutat, només amb el so dels arbres i el cant dels ocells. Al cor de Catalunya, en un entorn natural inigualable, es troba el refugi ideal per gaudir d'una escapada romàntica.

Cabanes als Arbres ofereix una experiència única, amb cabanes elevades entre els arbres. Aquestes cabanes estan situades al tranquil bosc de la localitat de Sant Hilari Sacalm, on podràs desconnectar completament. És la destinació perfecta per gaudir de la companyia de la teva parella, lluny de l'estrès diari.

Cabanes als Arbres: un refugi per a parelles

Ubicat a Girona, aquest complex és ideal per a una escapada romàntica en Sant Valentí. Cabanes als Arbres t'ofereix diverses opcions de cabanes, totes dissenyades per integrar-se en la natura i brindar la màxima comoditat. La Cabana Rossinyol és una de les més escollides per les parelles, situada a 5 metres d'altura, té vistes panoràmiques a la natura.

El seu accés és mitjançant un pont penjant, cosa que fa l'experiència encara més especial. El preu de la Cabana Rossinyol és des de 169€ per nit, i inclou esmorzar, llar de foc i accés a la masia propera. A la masia també pots gaudir de wifi gratuït i una piscina durant els mesos d'estiu.

Una altra opció molt popular és la Cabana Mallerenga, que també té vistes al Montseny i està a 8 metres d'altura. Amb un disseny similar a la Rossinyol, el seu preu és des de 169€ per nit i inclou esmorzar i tots els serveis necessaris per a una estada còmoda i romàntica.

Si busques alguna cosa més elevada, la Cabana Òliba és perfecta, situada a 10 metres d'altura, ofereix vistes al bosc i a la masia. L'accés és mitjançant un pont penjant, cosa que et farà una sensació d'aventura enmig de la tranquil·litat. El seu preu és des de 159€ per nit, i inclou esmorzar i llar de foc.

Més opcions romàntiques per gaudir en parella

La Cabana Tallareta, situada a 4 metres d'altura, ofereix un ambient íntim i acollidor. Amb vista a la posta de sol, aquesta cabana crea l'espai perfecte per relaxar-se en parella. El seu preu va des de 179€ per nit, i inclou esmorzar i accés a la masia per dutxar-se i gaudir de la seva cafeteria.

Cabanes als Arbres està dissenyat per a aquells que volen desconnectar de la rutina diària. Encara que no hi ha electricitat a les cabanes, es proporciona llum amb làmpades LED recarregables i llums frontals. El bany de les cabanes compta amb un vàter sec.

Per a aquells que necessiten dutxar-se o recarregar dispositius electrònics, poden fer-ho a la masia propera. La masia també té una sala d'estar amb llar de foc, perfecta per relaxar-se després d'un dia d'aventura.

Si busques un lloc especial per sorprendre la teva parella aquest Sant Valentí, Cabanes als Arbres és la destinació ideal. Gaudeix de la natura, la calma i el romanticisme en un entorn únic. Amb diverses opcions de cabanes, totes adaptades per oferir-te la millor experiència, aquesta escapada es convertirà en un record inoblidable.