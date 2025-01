Els pagesos diuen prou: una altra vegada al límit, ara per culpa dels delinqüents

La situació del sector primari a Catalunya (així com a Espanya i gran part d'Europa), està arribant a uns límits insostenibles. Fa uns mesos, agricultors, ramaders i pescadors van sortir als carrers per protestar massivament. Dues de les principals queixes del sector van ser l'excessiva burocràcia per part dels governs català i espanyol i les restriccions imposades per la Unió Europea amb l'Agenda 2030 com a excusa.

Fa només unes setmanes, van ser concretament els pescadors els que tornaven a posar el crit al cel per denunciar la seva situació. En aquesta ocasió, van ser els treballadors de la mar encarregats de la pesca d'arrossegament. Una nova llei acordada a Brussel·les els imposava que, si no canviaven les seves xarxes, es veurien obligats a treballar 27 dies en tot l'any. I si les canviaven, podrien fer-ho 130 dies (és a dir, només dos dies per setmana).

Tornen les protestes dels agricultors catalans

Per si la burocràcia i la imposició de l'agenda verda no fossin prou greuge per al sector, ara han de fer front a una nova amenaça. I aquí els principals perjudicats són els agricultors. I és que, en els últims dies i setmanes, els pagesos han dit prou davant l'augment de robatoris que estan patint al camp català.

Aquesta mateixa setmana, la Plataforma Pagesa Terres de l'Ebre s'han manifestat a les portes del jutjat d'Amposta. Allà s'havia de celebrar un judici contra una banda que va entrar en una finca per robar cargols i van acabar destrossant tota la plantació de carxofes. En aquest cas, es calculen danys per valor de 4.000 euros. "La situació d'avui en l'agricultura i el món rural és molt lamentable, al final haurem de tancar", advertia un dels afectats per aquest incident.

Però hi ha més. Fa unes setmanes van robar gairebé un centenar de cabres a uns ramaders que es dediquen a elaborar formatge a Rasquera. A un altre agricultor li van robar una furgoneta a Santa Bàrbara. El ja habitual robatori de garrofes que va en augment any rere any també s'ha donat en els últims mesos. "Volem més efectius policials per frenar l'onada de robatoris que patim de forma reiterada", denuncien des de Revolta Pagesa.

Així doncs, entre la delinqüència, la falta de policia i unes normatives que prioritzen un suposat ecologisme abans que la supervivència d'un sector imprescindible com és el primari, els pagesos, ramaders i pescadors ja no saben què fer. La situació és cada cop més insostenible i, si no canvien les coses, aquests gremis estan tocats de mort.