Primeras palabras de Pelayo Díaz tras confirmarse como concursante de 'Supervivientes'

'Supervivientes 2025' ya comienza a calentar motores para su estreno. A falta de conocer las fechas concretas, sus cuatro presentadores (el ya mítico cuarteto de Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda, Carlos Sobera y Laura Madrueño) ya están publicitando el programa.

Durante las últimas semanas, no han dejado de rular los rumores y especulaciones sobre los posibles participantes en uno de los formatos estrella de Telecinco. Finalmente, ni Elena Tablada, ni Carlos Constanzia o Daniela Cano (esta última ya confirmó en 'GH DÚO' que se había caído del casting) han sido los primeros confirmados.

Esta semana, '¡De Viernes¡' adelantaba en exclusiva el primer concursante oficial de esta edición de 'Supervivientes 2025': Pelayo Díaz. Así, el diseñador se aventura en un nuevo reality tras su polémico paso por 'Masterchef Celebrity', dónde protagonizó una gran rivalidad con Marina Rivers.

| RTVE

No es la primera vez que el nombre de Pelayo Díaz se repite como concursante de 'Supervivientes'. El estilista estuvo a punto de formar parte del casting de 2017, donde hubiera compartido edición con Alba Carrillo o Gloria Camila. Aunque finalmente no entró, ahora Mediaset vuelve a otorgarle una nueva oportunidad en la que él se ha mostrado con "muchas ganas".

"Tengo una noticia que me hace muchísima ilusión compartir con vosotros, ¡soy oficialmente concursante de 'Supervivientes 2025' ", anunciaba Pelayo Díaz. Además, el estilista admitía que "siempre me han gustado los retos y superarme a mí mismo, pero esto es lo más salvaje que he hecho en mi vida"

El concursante se ha mostrado en todo momento muy emocionado con su participación, aunque también reconocía algunos de sus mayores miedo. "Me da pánico pensar en los mosquitos, el frío, la lluvia y en pescar para sobrevivir", admitía. Sin embargo, Pelayo Díaz no dudaba en volver a recalcar la ilusión que esto le produce.

"La verdad es que voy con muchísimas ganas, con ganas de superarme a mí mismo y superar todos los retos", añadía. También advertía, en tono jocoso, a sus seguidores y a los colaboradores de '¡De Viernes!'. "Espero tener vuestro apoyo desde ya, porque lo voy a necesitar", les avisaba.

Así, Pelayo Díaz se convierte en el primer concursante oficial de esta edición del reality más extremo de la cadena. Por el momento, es el único nombre confirmado para 'Supervivientes 2025', aunque las especulaciones no han dejado de crecer en la última semana. Según apuntan Algo Pasa TV y El Plural, Álvaro Muñoz Escassi y Makoke también estarían a punto para enfrentarse a esta aventura en Honduras.