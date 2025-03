La comparación de Pedro Aguado sobre su concurso y el de Terelu en 'Supervivientes'

Si hay alguien que lo pasó mal en 'Supervivientes' fue Pedro García Aguado. Aunque terminó alzándose como ganador del concurso, el ex waterpolista tuvo rachas en las que solo quería abandonar la isla. Finalmente, su espíritu luchador se impuso y terminó aguantando 103 días en Honduras. Ahora, el ex-superviviente opina de uno de los fichajes estrellas de esta edición: Terelu Campos.

El concurso tampoco está siendo fácil para Terelu. Varios de sus compañeros ya han denunciado la actitud de "señorita" de la colaboradora y ya acumula varios intentos de abandono. Parece que la lluvia, el hambre y dormir en la playa está dejando huella en la concursante, que el pasado jueves comunicaba su decisión de abandonar el concurso.

"Llevo tiempo luchando contra mí misma", le decía a Jorge Javier Vázquez, presentador de las galas. Aunque asegura que ha tratado de llevarlo en silencio para no contagiar a nadie, ya no puede más. "Soy una persona con la mente muy fuerte pero mi cuerpo está hecho añicos. Mi cuerpo dice que no puede más y hay veces que no se puede por mucho que quieras", zanjaba la colaboradora.

| Mediaset

Aunque finalmente esperaba hasta el domingo para dar un veredicto, Olga Moreno, Alessandro Lecquio o su hermana, Carmen Borrego, ya se han pronunciado sobre el concurso de su compañera de cadena. Ahora, ha sido el turno de Pedro García Aguado, que como último ganador de 'Supervivientes' conoce muy bien por lo que están pasando los concursantes.

"A mi me decía lo mismo, es que el cuerpo no puede", confesaba el ex superviviente, que pasó por una etapa similar donde quería abandonar. "Pero es la mente que te dice que el cuerpo no puede", explicaba él, que es el vivo ejemplo de superar una crisis en Honduras.

Pedro García Aguado terminó adaptándose a las condiciones, ganándose el apoyo del público y alzándose como el ganador de 'Supervivientes 2024'. Por eso, el ex waterpolista todavía no se rinde con la colaboradora y la anima a seguir aguantando para superar su misión: sobrevivir más días que Carmen Borrego. Terelu Campos comunicará su decisión esta noche, durante el 'Conexión Honduras' presentado por Sandra Barneda.