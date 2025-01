José María Almoguera da la sorpresa y protagoniza el primer beso de 'GH DÚO'

José María Almoguera ha protagonizado uno de los momentos más comentados de 'GH DÚO' hasta ahora: el primer beso de esta temporada. Las cámaras de la casa han captado cómo el hijo de Carmen Borrego y María Sánchez, conocida como ‘la jerezana’, compartieron un instante de cercanía en la cama, bajo las sábanas. Unas imágenes que prometen revolucionar no solo la convivencia en la casa de 'GH DÚO', sino también las tertulias de los platós.

Desde el inicio del programa, José María Almoguera se había ganado el apodo del "soltero de oro" tras su separación de Paola Olmedo. En los primeros días de 'GH DÚO', el joven había mostrado una actitud cercana con Maica. Sin embargo, la chispa terminó saltando con María Sánchez, quien ya había dejado entrever que algo estaba cambiando entre ellos.

El esperado beso llegó después de varios días de miradas y acercamientos. Según las imágenes adelantadas por 'Vamos a ver', José María Almoguera y María Sánchez se metieron en la cama "muy pegaditos" hasta que, finalmente, dieron el gran paso.

"Dormimos en camas pegadas, pero nada más allá de nada. Yo pensaba que tenía feeling conmigo, pero luego me he dado cuenta de que con todas las chicas es igual. Dije, pues voy a tomar distancia porque ya en la casa se estaba rumoreando que había miradas. Igual me puse un poco celosa, celosa, entrecomillas", confesó María en una conversación en la casa.

Sin embargo, sus dudas comenzaron a disiparse cuando el propio José María Almoguera se preocupó por su actitud distante. "Al tomar esa distancia, que me estoy liando, he sido un poco borde y, claro, a mí se me nota todo en la cara en un momento", relató María Sánchez. "Creía que yo era diferente, pero con todas es igual porque yo he estado observando", añadía.

Justo unas horas antes, Carmen Borrego ya opinó sobre el posible romance, aunque se equivocó con sus palabras. "María es una tía estupenda, que me gusta muchísimo, pero yo creo que él debe vivir la experiencia él solo. Creo que en el momento en el que ya tienes una relación con cualquier chica de la casa, condiciona tu concurso y ya no te comunicas igual con el resto de compañeros de la casa", dijo.