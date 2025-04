Nadie esperaba las palabras directas de Joaquín Prat sobre Montoya en 'Supervivientes'

Montoya no deja de sumar apoyos tanto dentro como fuera de 'Supervivientes'. Su desparpajo, sentido del humor y naturalidad frente a las cámaras lo han convertido en uno de los personajes más potentes del reality. En los últimos días ha contado con un entusiasta admirador que cada vez le defiende más en los platós: Joaquín Prat.

El presentador de 'Vamos a ver' no se mordió la lengua al comentar los últimos momentos vividos en la Palapa de 'Supervivientes'. Tras analizar algunas de las escenas más divertidas de la gala, Joaquín Prat no pudo evitar rendirse ante la presencia arrolladora del concursante sevillano: "Este tío es un animal televisivo". Una afirmación breve, directa y cargada de admiración que muchos han respaldado en redes sociales.

Lejos de quedarse en un comentario puntual, Joaquín Prat quiso subrayar la relevancia de Montoya en esta edición de 'Supervivientes'. "Es el gran personaje televisivo de los últimos tiempos y ese título se lo gana en todas las galas de 'Supervivientes'", sentenciaba el presentador.

| Mediaset

Por su parte, Carmen Borrego también tuvo palabras de reconocimiento hacia el concursante: "Y va siempre a la cara, lo que dice en la playa lo dice en la Palapa. Me parece un personajazo". En la misma línea, Pepe del Real aportó su toque irónico con una comparación clara de Montoya: "Koldo por ejemplo es un amargado y este tío es un tío gracioso".

De hecho, en las últimas horas, Montoya ha protagonizado una disputa con Pelayo. En esta ocasión, Joaquín Prat también ha defendido al joven: "Hay gente con la que tienes química y gente con la que no, y ya está". "Sigo pensando que el Pelayo que está concursando no es el real, creo que lo pensamos todos y no digo ni mal, ni bien, digo que no es él", señalaba Sandra Aladro en 'Vamos a ver'.

Recordamos que, este jueves 10 de abril, 'Supervivientes' fue líder en audiencias y arrasó en su sexta gala al obtener un gran 23,1% y 1.497.000. El reality de Telecinco, de hecho, subió a un 27,4% en los espectadores de 25 a 44 años. Además, 'Supervivientes' consiguió un buen 12,2% de cuota y 1.594.000 en su express.