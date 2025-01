Natalia Jiménez, concursante de 'MasterChef Junior 4', comunica que padece cáncer

Natalia Jiménez, conocida por su paso por 'MasterChef Junior 4' y su gran éxito en redes sociales, ha compartido con sus seguidores una noticia que ha dejado a todos conmovidos. La joven, de solo 20 años, anunció a través de TikTok, plataforma donde acumula más de 1,7 millones de seguidores, que ha sido diagnosticada con cáncer de sangre.

Desde su paso por 'MasterChef Junior' con solo ocho años, donde conquistó a muchos con su carisma, Natalia Jiménez ha conseguido construir una sólida carrera en redes sociales. Aunque no ganó el concurso, su simpatía y energía la convirtieron en una de las favoritas del público.

En un emotivo vídeo, Natalia Jiménez comenzó explicando la razón por la que decidió hablar públicamente de su estado de salud: "Hago este vídeo porque os vais a enterar igualmente. Me han diagnosticado un cáncer", dijo visiblemente afectada. A continuación, detalló el tipo de enfermedad que enfrenta: "Es un cáncer de sangre. No es de los peores cánceres que se pueden tener y todo el mundo me dice que tengo 20 años. Es muy buen pronóstico".

| RTVE, @nattjim

Pese a mantener una actitud positiva, la joven no pudo evitar emocionarse al hablar de cómo esta noticia ha impactado su vida: "Siento que no me lo merezco. Nadie se lo merece, pero tengo 20 años y me he pasado la mitad de mi vida yendo y viniendo del hospital por la anorexia. Y en el momento en que mejor estaba, más feliz estaba, en el que tenía una relación sana, una buena relación con mi familia... Tengo 20 años, me acababa de comprar mi primer piso. Me viene esto y tengo miedo".

Natalia Jiménez expresó su temor de volver a estar constantemente en un hospital, algo que ya marcó gran parte de su vida. "Tengo mucho miedo de estar entrando y saliendo de un hospital otra vez. De no disfrutar de lo que tengo ahora", confesó.

Sin embargo, también dejó claro que está dispuesta a luchar: "No voy a parar de estar aquí porque siempre ha sido mi escape. Hoy por la tarde voy al hospital a ver qué hacemos. Cuando empezamos con el tratamiento, si va a ser quimio o radio, cuánto va a tardar porque no tengo ni idea...".

Para cerrar el vídeo, Natalia Jiménez quiso transmitir un mensaje de esperanza y fuerza: "Yo sé que voy a salir de esto, lo tengo muy claro porque mi madre se merece que yo esté con ella. En el momento en el que lo asimile sé que voy a sacar fuerzas de donde sea".