La huida de Sthefany que enfada a Sandra Barneda en 'La Isla de las Tentaciones'

La última hoguera de 'La Isla de las Tentaciones' dejó uno de los momentos más impactantes de la edición con la reacción de Sthefany tras ver las imágenes de Tadeo. La joven llegaba a la hoguera nerviosa y agobiada por la tensión con su pareja y su acercamiento a Simone en la villa. Sin embargo, terminó rompiéndose por completo al descubrir la actitud de su novio con Mayeli.

Antes de ver las imágenes en 'La Isla de las Tentaciones', Sthefany confesó a Sandra Barneda "no estar preparada" para lo que iba a presenciar: "Tengo tantas cosas en la cabeza... estoy en 'shock'. En parte, que haya llegado Simone a la villa me ha hecho bien, que conozco de fuera, que es la única tentación que podría tener en la villa y me he limitado a no llegar a más por respeto a mi pareja. Estoy arrepentida de no haberle dicho que yo también le quería en el espejo, pero él no me ha demostrado nada con sus actitudes".

De este modo, en las primeras imágenes, el acercamiento de Tadeo a Mayeli desataron su indignación: "¿Qué hace? Me parece que es tonto. Hoy le voy a dar el privilegio de que no voy a tener nervios por este tío. No tiene personalidad".

Sin embargo, la tranquilidad no le duró mucho. Nuevas imágenes mostraban a su novio aún más cerca de Mayeli, lo que provocó un enfado mayor en Sthefany: "Qué asco, que te va a ver tu familia". El punto de inflexión llegó cuando vio el beso entre Tadeo y Mayeli en la piscina. Fue entonces cuando Sthefany, completamente desbordada por la situación, explotó: "Lo voy a mirar para que no se me olvide. Ya no quiero ver nada más, Sandra".

Acto seguido, se levantó y abandonó la hoguera de 'La Isla de las Tentaciones' entre lágrimas, decidida a enfrentarse a su pareja. "¿Dónde está su villa?", gritaba desesperada mientras recorría la playa buscando a Tadeo. "¿Dónde está este tío?", repetía, presa de la ira y la tristeza.

Sin embargo, en mitad de su huida, la desesperación la frenó en seco: "Soy una estúpida por contenerme por este idiota". Aún conmocionada, regresó a la hoguera y rogó a Sandra Barneda que le diera respuestas: "Por favor, dime dónde está". La presentadora intentó calmarla: "Sabes que no puedo decirte dónde está. Levántate, por favor. Respira".

Incapaz de asimilar lo que había visto, abandonó nuevamente la hoguera. En un intento por tranquilizarla, Sandra Barneda fue tras ella para hablar con calma: "No puedes correr. Ahora es un momento de impacto, puedes abandonar la hoguera y volver a tu villa". Finalmente, Sthefany tomó una decisión firme: "No puedo volver a sentarme ahí", dando por finalizada una de las hogueras más difíciles de su experiencia en 'La Isla de las Tentaciones'.