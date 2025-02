Jarro de agua fría para Makoke a tan solo dos semanas de comenzar 'Supervivientes'

Apenas quedan dos semanas para que arranque una nueva e intensa aventura de 'Supervivientes'. Cada vez queda menos para que un grupo de famosos desembarque en las paradisíacas playas de los Cayos Cochinos de Honduras. Será el próximo jueves 6 de marzo, a las 22:00h, cuando este icónico momento de cada edición del reality tenga lugar en Telecinco.

De momento, los concursantes confirmados por Telecinco son Pelayo Díaz, Makoke, Álvaro Muñoz Escassi y Almacor, y pronto se revelarán más supervivientes... Aunque a lo largo de estas semanas ya han salido muchos rumores sobre posibles concursantes como Elena Tablada o Carlo Costanzia, algo que desmintieron.

El programa seguirá contando con tres noches de gala. Jorge Javier Vázquez al frente de las galas de los jueves de 'Supervivientes' y Laura Madrueño, por tercer año consecutivo, viajará a Honduras como presentadora desde la isla. Además, Sandra Barneda seguirá los domingos con 'Conexión Honduras' y Carlos Sobera los martes con 'Tierra de Nadie'.

El fichaje que menos ha sorprendido ha sido el de Makoke. La tertuliana lleva años intentando participar en el reality, pero no lo ha conseguido hasta este año. Estuvo a punto de hacerlo durante la edición de Kiko Matamoros, pero su ex no estaba dispuesto a coincidir y se negó.

| Telecinco

Sin embargo, aunque cumpla su sueño, no será de una forma bonita al menos en España. Makoke no contará con la defensa de su hija Anita Matamoros en los platós de Telecinco. Así lo ha dejado claro en declaraciones a Europa Press: "¡Sí, hombre! Esos platós no los controlo yo, no los manejo". Al ser preguntada por el concurso de su padre, la influencer ha evitado hacer comparaciones: "No creo que sea yo quien tenga que hablar de eso".

Aun así, ha mostrado un total apoyo a su madre: "A mí me hace mucha ilusión que vaya a vivir algo así. Estoy muy expectante a ver que tal lo hace, pero creo y espero que lo va a hacer estupendamente".

Además, asegura que no cree que vaya a pasarlo mal por el hambre, pero su debilidad será estar lejos de su familia: "Lo que más le va a costar es la cabeza. El momento de bajón de echar de menos a sus nietos, a su pareja y a nosotros, pero ella tiene debilidad por sus nietos". Y también el momento de tirarse del helicóptero...