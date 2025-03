'Tardear' revela el altercado que Montoya se calló sobre Manuel en 'Supervivientes'

'Tardear' ha captado la atención del público al anunciar una exclusiva que promete causar revuelo en el entorno de Manuel y Montoya. Además, se adelantó que existía otro secreto entre Manuel y Anita que Montoya desconocía. El trío, que acaba de desembarcar en la isla de 'Supervivientes', no deja de generar polémicas, dentro y fuera del reality.

Leticia Requejo fue la encargada de adelantar la información: "En la gala, Montoya insinuó algo sobre Manuel que no se atrevía a contar, relacionado con un evento reciente. Pues bien, nosotros lo vamos a desvelar y solo puedo decir que es algo muy fuerte".

Por su parte, Verónica Dulanto advertía: "Esto podría arruinar la vida de Manuel, así que mucho cuidado, porque si Montoya habla... Aunque nosotros lo vamos a comentar". Esta revelación promete dar un giro inesperado al conflicto entre los participantes de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'.

| Mediaset

Finalmente, Leticia Requejo expuso lo ocurrido en un evento en el que Manuel y Montoya coincidieron. "Hace unas semanas, Manuel asistió a un bolo con un par de amigos, y casualmente, también estaba presente su archienemigo, Montoya", explicó la colaboradora. "En ese evento, Montoya se entera de que Manuel y sus amigos planeaban darle una colleja", añadió.

Kike Quintana preguntó: "¿Estamos hablando de una agresión?". A lo que Leticia Requejo aclaró: "Bueno, la intención era una colleja". Verónica Dulanto añadió: "Esto podría desencadenar una gran bronca".

La periodista continuó explicando que Montoya, al enterarse de la intención, decidió no escalar la situación, pero aseguró que existen testigos del hecho. "Esto es grave", reaccionó Frank Blanco. Sin embargo, finalmente no ocurrió nada: "No llegó la sangre al río, pero es una gran provocación para Montoya", sentenció Verónica Dulanto.

Además, 'Tardear' reveló otra información impactante relacionada con Anita y Manuel. Al parecer, Anita, mientras mantenía una relación con Montoya, organizó una escapada romántica a Ámsterdam con Manuel a espaldas de su pareja. Sin embargo, en el último momento, Manuel dejó plantada a Anita, quien finalmente regresó con Montoya.