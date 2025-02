'GH DÚO' somete a juicio a los nominados con sus preguntas más complicadas

El final de 'GH DÚO' está a la vuelta de la esquina. Tal como anunciaba Ion Aramendi, este jueves arranca la recta final donde conoceremos a los primeros finalistas. Sin embargo, antes hay una nominación por resolver. Marieta Díaz, Miguel Frigenti y José Maria Almoguera se enfrentan a una de las nominaciones más cruciales de la edición.

Por ello, 'GH DÚO' ha preparado un 'Límite 48h' que ponía a prueba a sus nominados. El programa le ha pedido a algunos de sus colaboradores que preparen preguntas para los tres nominados. Los encargados del juicio han sido Suso Álvarez, Marta Peñate y Marta López, tres míticas caras en los debates del concurso.

Marta López, que ha querido dirigirse a Marieta Díaz, ha sido la primera. "Desde que te has enamorado eres un pelmazo", se leía en el pantallón. "¿Qué se siente cuándo los concursantes te cuidan por ser la novia de Suso?", era la pregunta, que le ha leído Ion Aramendi, sin revelar que era de la colaboradora.

| Mediaset

Ante ello, Marieta Díaz no ha querido quedarse callada. "Si soy un pelmazo es un orgullo", ha espetado, asegurando que la persona que ha hecho la pregunta "no habrá estado enamorada en su vida". Además, la ex de 'La Isla de las Tentaciones', también ha asegurado que ella solo se junta "con su gente afín".

"No siento que me cuiden por ser la novia de Suso", decía la joven. "Una cosa es lo que se diga fuera pero una vez dentro nos estamos conociendo y si José María Almoguera no me hubiera caído bien, hubiéramos tenido otra relación", asegura.

Igual de puñetera ha sido la pregunta de Marta Peñate, que iba dirigida precisamente al hijo de Carmen Borrego. "¿Crees que te lo has llevado calentito?", leía el joven en el pantallón. "Para mí ha sido un gran esfuerzo estar aquí alejado de mi familia", se defendía José María. "Si alguien cree que esto es fácil, que venga a verlo", le retaba.

Finalmente, ha sido el turno de Suso Álvarez, que ha querido dirigirse a Miguel Frigenti. Recordamos que el colaborador es el actual novio de Marieta Díaz, con quien Frigenti no mantiene una buena relación. Por ello, durante el concurso, Suso se ha mostrado muy crítico con el periodista.

Por supuesto, eso se ha reflejado en la pregunta que le tenía preparada. "No has sido natural y has pecado de soberbia, ¿crees que te ha faltado humildad?" era la pregunta. "Puede ser que haya pecado de soberbia", admitía el periodista. "Siempre trato de hacer autocrítica pero siempre se puede mejorar", añadía.

Sin embargo, Miguel Frigenti mostraba su desacuerdo a la acusación de poco natural. "Con eso no estoy de acuerdo", se ha confesado, "considero que he sido natural y por eso me he llegado a discutir con todos mis compañeros", sentenciaba el concursante de 'GH DÚO'.