'GH DÚO' sotmet els nominats a les seves preguntes més compromeses

El final de 'GH DÚO' està a la volta de la cantonada. Tal com anunciava Ion Aramendi, aquest dijous arrenca la recta final on coneixerem els primers finalistes. No obstant això, abans hi ha una nominació per resoldre. Marieta Díaz, Miguel Frigenti i José María Almoguera s'enfronten a una de les nominacions més crucials de l'edició.

Per això, 'GH DÚO' ha preparat un 'Límit 48h' que posava a prova els seus nominats. El programa ha demanat a alguns dels seus col·laboradors que preparin preguntes per als tres nominats. Els encarregats del judici han estat Suso Álvarez, Marta Peñate i Marta López, tres mítiques cares en els debats del concurs.

Marta López, que ha volgut dirigir-se a Marieta Díaz, ha estat la primera. "Des que t'has enamorat ets un pesat", es llegia a la pantalla. "Què se sent quan els concursants et cuiden per ser la nòvia de Suso?", era la pregunta, que li ha llegit Ion Aramendi, sense revelar que era de la col·laboradora.

Davant d'això, Marieta Díaz no ha volgut quedar-se callada. "Si sóc un pesat és un orgull", ha etzibat, assegurant que la persona que ha fet la pregunta "no haurà estat enamorada en la seva vida". A més, l'ex de 'La Isla de las Tentaciones', també ha assegurat que ella només es junta "amb la seva gent afí".

"No sento que em cuidin per ser la nòvia de Suso", deia la jove. "Una cosa és el que es digui fora però una vegada dins ens estem coneixent i si José María Almoguera no m'hagués caigut bé, hauríem tingut una altra relació", assegura.

Igual de punyetera ha estat la pregunta de Marta Peñate, que anava dirigida precisament al fill de Carmen Borrego. "Creus que t'ho has emportat calentet?", llegia el jove a la pantalla. "Per a mi ha estat un gran esforç estar aquí allunyat de la meva família", es defensava José María. "Si algú creu que això és fàcil, que vingui a veure-ho", el reptava.

Finalment, ha estat el torn de Suso Álvarez, que ha volgut dirigir-se a Miguel Frigenti. Recordem que el col·laborador és l'actual nòvio de Marieta Díaz, amb qui Frigenti no manté una bona relació. Per això, durant el concurs, Suso s'ha mostrat molt crític amb el periodista.

Per descomptat, això s'ha reflectit en la pregunta que li tenia preparada. "No has estat natural i has pecat de supèrbia, creus que t'ha faltat humilitat?" era la pregunta. "Pot ser que hagi pecat de supèrbia", admetia el periodista. "Sempre intento fer autocrítica però sempre es pot millorar", afegia.

No obstant això, Miguel Frigenti mostrava el seu desacord amb l'acusació de poc natural. "Amb això no hi estic d'acord", s'ha confessat, "considero que he estat natural i per això m'he arribat a discutir amb tots els meus companys", sentenciava el concursant de 'GH DÚO'.