'GH DÚO' anuncia la llegada de dos habitantes que darán un giro de 180º a la casa

La casa de 'GH DÚO' está viviendo una de sus semanas más decisivas. Tras la expulsión de Álex Ghita, que era el enemigo en común de casi toda la casa, los concursantes se han dividido en bandos cada vez más separados. Ahora, lon Aramendi ha anunciado una nueva incorporación que podría volver a dinamitar la casa.

Así lo ha anunciado el vasco en el debate de 'GH DÚO' de este domingo, que ya ha adaptado su nuevo horario al estreno de 'Caiga quien caiga'. El presentador ha anunciado la entrada de dos mujeres que, según ha asegurado, "arrasan allá por donde pasan". Pero, ¿quiénes son estas nuevas incorporaciones?

lon Aramendi ha mostrado dos cajas de madera en la casa de 'GH DÚO'. Según ha asegurado, bajo ellas se encuentran las pistas sobre la identidad de estas dos misteriosas mujeres. Como pista adicional, el presentador vasco ha asegurado que se tratan "de alta alcurnia" y "de sangre azul", dando a entender que se tratan de dos personas de la realeza.

| Mediaset

Como líder de la semana de 'GH DÚO', Marieta Díaz ha sido la elegida para conocer lo que se encuentra en el interior de las dos misteriosas cajas. "Podría ser sobre la salvación o sobre la nueva prueba semanal", ha especulado la joven, sin imaginarse lo que podía ser.

Ante la condición de no volver a decir "Suso, te quiero" en todo el programa, Marieta Díaz ha aceptado el reto y ha destapado las cajas de madera. Bajo ellas, ha descubierto dos coronas de oro. "Son de dos reinas que se unirán a vosotros", le ha anunciado lon Aramendi, confesándole que la condición que le habían dado era una broma. "Estaba sufriendo", le ha confesado la ex de 'La Isla de las Tentaciones', "pero me gusta", ha admitido.

Las redes ya han comenzado a especular sobre quién podría estar detrás de estas pistas. Sin duda, los primeros nombres que han comenzado a flotar son las de "las reinas" de 'Gran Hermano'. Nombres como Sofía Suescun, Miriam Saavedra o María Jesús Ruiz, como ganadora de 'GH DÚO', ya han empezado a sonar fuerte. Las dos nuevas habitantes de la casa harán su entrada triunfal este martes 28 de enero, en el 'Límite 48h' presentado por Ion Aramendi.

Además, este martes, 'GH DÚO' seguirá de cerca las reacciones tras la despedida de Álex Ghita, último expulsado, que estará presente en el plató junto a los colaboradores de esta entrega. Entre ellas, destacan el bajón anímico de Marieta, la discusión de Óscar con María, la sorpresa de Maica a raíz del comentario en torno a su pulsera y la confusión generada en Manuel. Por último, los concursantes se posicionarán sobre quién quieren que se convierta en el próximo expulsado.