'GH DÚO' anuncia l'arribada de dos habitants que donaran un gir de 180º a la casa

La casa de 'GH DÚO' està vivint una de les seves setmanes més decisives. Després de l'expulsió d'Álex Ghita, que era l'enemic en comú de gairebé tota la casa, els concursants s'han dividit en bàndols cada cop més separats. Ara, Ion Aramendi ha anunciat una nova incorporació que podria tornar a dinamitar la casa.

Així ho ha anunciat el basc en el debat de 'GH DÚO' d'aquest diumenge, que ja ha adaptat el seu nou horari a l'estrena de 'Caiga quien caiga'. El presentador ha anunciat l'entrada de dues dones que, segons ha assegurat, "arrasen allà per on passen". Però, qui són aquestes noves incorporacions?

Ion Aramendi ha mostrat dues caixes de fusta a la casa de 'GH DÚO'. Segons ha assegurat, sota elles es troben les pistes sobre la identitat d'aquestes dues misterioses dones. Com a pista addicional, el presentador basc ha assegurat que es tracten "d'alta alcúrnia" i "de sang blava", donant a entendre que es tracten de dues persones de la reialesa.

| Mediaset

Com a líder de la setmana de 'GH DÚO', Marieta Díaz ha estat l'escollida per conèixer el que es troba a l'interior de les dues misterioses caixes. "Podria ser sobre la salvació o sobre la nova prova setmanal", ha especulat la jove, sense imaginar-se el que podia ser.

Davant la condició de no tornar a dir "Suso, t'estimo" en tot el programa, Marieta Díaz ha acceptat el repte i ha destapat les caixes de fusta. Sota elles, ha descobert dues corones d'or. "Són de dues reines que s'uniran a vosaltres", li ha anunciat Ion Aramendi, confessant-li que la condició que li havien donat era una broma. "Estava patint", li ha confessat l'ex de 'La Isla de las Tentaciones', "però m'agrada", ha admès.

Les xarxes ja han començat a especular sobre qui podria estar darrere d'aquestes pistes. Sens dubte, els primers noms que han començat a flotar són els de "les reines" de 'Gran Hermano'. Noms com Sofía Suescun, Miriam Saavedra o María Jesús Ruiz, com a guanyadora de 'GH DÚO', ja han començat a sonar fort. Les dues noves habitants de la casa faran la seva entrada triomfal aquest dimarts 28 de gener, al 'Límite 48h' presentat per Ion Aramendi.

A més, aquest dimarts, 'GH DÚO' seguirà de prop les reaccions després del comiat d'Álex Ghita, últim expulsat, que estarà present al plató juntament amb els col·laboradors d'aquesta entrega. Entre elles, destaquen la davallada anímica de Marieta, la discussió d'Óscar amb María, la sorpresa de Maica arran del comentari al voltant de la seva polsera i la confusió generada en Manuel. Per últim, els concursants es posicionaran sobre qui volen que es converteixi en el pròxim expulsat.