Beatriz Rico revela lo que pasó sin cámaras en 'Supervivientes' antes de su abandono

Beatriz Rico sorprendió a la audiencia al tomar la decisión de abandonar 'Supervivientes' apenas dos días después de iniciar la aventura. Aunque no es inusual que algunos concursantes opten por dejar el reality, la rapidez con la que la actriz tomó esta determinación generó gran interés. En su emotiva despedida ante las cámaras, Beatriz explicó que su salida se debía a motivos de salud.

"No puedo dormir en toda la noche y las condiciones son muy duras. Llegó un momento en el que no podía descansar ni de día ni de noche, lo que me provocó problemas en la vista y pitidos en los oídos. Mi salud es lo primero y no puedo forzar esta situación", declaró.

Días después de regresar a casa, Beatriz acudió al plató de 'De Viernes' para compartir su experiencia en 'Supervivientes'. Al ser preguntado sobre los motivos que la llevaron a abandonar, fue muy clara: "Sentía que el suelo se movía y tenía una sensación extraña, como si estuviera en un videojuego. Creo que eso se llama despersonalización. Avisé de que no me sentía bien y tenía pánico de que llegara la noche y no poder dormir otra vez".

| Mediaset

La falta de sueño, que ha sido un problema persistente para Beatriz Rico durante años, se vio agravada por las duras condiciones del concurso. "No es lo mismo sufrir insomnio en casa que en un entorno tan extremo. El calor, los mareos, los puntos en la vista y una fuerte taquicardia me hicieron recurrir al médico del programa", explicó.

"El doctor me tomó las constantes vitales y me dio una pastilla suave debido a que tenía el estómago vacío. Aunque todo parecía estar en orden, mi corazón estaba muy acelerado. Me asusté cuando me levanté el domingo y empecé a ver puntos", detalló sobre la atención médica en 'Supervivientes'.

Con sinceridad, Beatriz Rico reconoció que su mayor temor desde el principio era el insomnio: "Llevaba tapones para los oídos, pero no son mágicos. Sabía que el sueño sería un reto, pero jamás imaginé que se convertiría en una barrera insuperable. Tenía miedo de que llegara la noche y volver a sentirme igual o, peor aún, que me tuvieran que sacar del concurso en un estado crítico frente a mi familia".