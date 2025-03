Pedro García Aguado señala directamente a su ganador de 'Supervivientes' para 2025

A escasos días del estreno de 'Supervivientes 2025', Pedro García Aguado ha dado sus primeras impresiones sobre la nueva edición. El vigente ganador del concurso más extremo de la televisión ha apostado por su concursante favorito para ganar y da algunos consejos indispensables para alzarse con el título.

"Lo que yo espero es vayan a darlo todo", afirma el ex waterpolista español. "Que van a sufrir como sufrí yo, que depende de su capacidad mental", señala como algunas de las características imprescindibles para un concursante de 'Supervivientes'.

En esta línea, Pedro García Aguado también ha aprovechado para mojarse y apuntar hacia un posible ganador. Según ha asegurado, el ganador vigente ha apostado por Damián Quintero, karateka y medallista olímpico. "Es el que puede sorprender más como deportista", ha aclarado, "Creo que es uno de los participantes que va a llegar lejos, pero ya veremos porque Supervivientes siempre es difícil", seguía.

El deportista profesional decidió darle un giro a su carrera y cambiar la medalla de plata por el collar de líder. Y es que el karateka ha empezado fuerte, logrando convertirse en el líder de su equipo tras conseguir el mejor tiempo en la prueba inicial.

Respecto a las pruebas, un elemento clave de 'Supervivientes', Pedro García ha dado su propia valoración sobre quién podría destacar en este aspecto. "Los más jóvenes y quien sea capaz de desarrollar una mejor estrategia porque no solo se trata de fuerza", ha advertido el ex 'Hermano Mayor'. "Hay muchos musculitos pero las chicas también están muy preparadas", ha querido aclarar, asegurando que no todo es estar en forma.

Por último, Aguado también ha hablado de los efectos negativos y positivos que tuvo su paso por 'Supervivientes'. Entre los pros, el ex concursante ha destacado su enorme aprendizaje interno. Según asegura, el concurso le permitió aprender a gestionar el tiempo, la frustración y el estado de ánimo. En cuanto a lo negativo, Pedro García Aguado afirma que es el gran impacto de "despojarse de los privilegios de la vida moderna" para estar en una isla sin comodidades.

'Supervivientes 2025' arrancó el pasado jueves pero todavía no ha confirmado a todos sus concursantes. Tal y como confirmó Sandra Barneda, José Carlos Montoya hará su entrada oficial al concurso durante el próximo 'Conexión Honduras'. No lo hará solo, pues la presentadora confirmó que hay otros concursantes pendientes de ser confirmados.