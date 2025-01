Carlos Sobera amenaza con 'tomar medidas' por lo que ha ocurrido 'GH DÚO'

La casa de 'GH DÚO' está que arde después del tenso enfrentamiento entre Miguel Frigenti y Álex Ghita en el pasado 'Límite 48 horas'. Una pelea que terminó con un toque de atención de Ion Aramendi hacia el ex de Adara Molinero tras referirse al periodista como "Peppa" y "campeona". Esta discusión hizo estallar la mayoría de relaciones de Álex Ghita con el resto de la casa, en especial con Romina Malaspina.

La argentina siempre se ha caracterizado por tener pocos pelos en la lengua, de lo que ha vuelto a hacer gala en la casa de 'GH DÚO'. Romina Malaspina ha protagonizado una fuerte discusión con Álex Ghita, al que ha acusado de ir por detrás y de hacerse la víctima. En una conversación sobre las últimas nominaciones, Romina ha arremetido contra Álex Ghita después de que negara haber llamado "veletas" al resto de concursantes.

| Mediaset

"Vos hablás mucho, pero solo por atrás", le ha espetado la argentina y ha terminado llamándole "loquito". Sin embargo, recordando la actitud de Álex Ghita en la pasada gala, se ha corregido para terminar llamándole "loquita", en femenino. "Si a Frigenti le decís campeona, yo te digo loca", le ha gritado. "Sos una loquita. Una tigresita loca", en referencia a las palabras de Elena Rodríguez cuando estuvo de visita.

A pesar de que Romina se mostró arrepentida, no ha sido suficiente para evitar la bronca de Carlos Sobera. "Ya os lo dijo Ion Aramendi el otro día", ha recordado tajante "Basta ya de usar el femenino para ofenderos". Como ya hizo Aramendi, les ha advertido de que estaban cruzando líneas rojas y ha amenazado con "tomar medidas" si se repite.

Tras la advertencia de Carlos Sobera, la argentina ha aprovechado para tomar la palabra y disculparse con Álex Ghita. "Al momento de decirlo me arrepentí", ha comenzado con tristeza. "Álex juega a llevarme al límite, pero eso no es excusa", ha seguido. "Estoy muy arrepentida. Lo siento mucho, Álex". Finalmente, el ex de Adara Molinero ha aceptado las disculpas de la argentina justo antes de unirse con Maica Benedicto en la sala de expulsión.