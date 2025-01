Manuel Cortés se sincera y desvela su nueva ilusión sentimental en la casa de 'GH DÚO'

Como ya es tradición, la casa de 'GH DÚO' está siendo el escenario ideal para ver nacer nuevas relaciones entre sus habitantes. Una de las más sonadas es el triángulo amoroso conformado por José Maria Almoguera, Maica Benedicto y María La Jerezana, pero no es la única. También parecen haber saltado chispas entre Manuel Cortés y Jeimy Báez, que ya hablan abiertamente de gustarse mutuamente.

Así lo ha admitido el hijo de Raquel Bollo en la radio del programa. Tras ser preguntado por Óscar Landa, Manuel Cortés ha terminado confesando que Jeimy "es una persona que le gusta bastante". También ha añadido que le parece "muy guapa" y que no le da miedo reconocerlo.

Por su parte, la ex de Carlo Constanzia se ha mostrado mucho más recelosa de admitir abiertamente sus verdaderos sentimientos por el joven. "He dicho varias veces que Manuel es el chico más guapo de la casa", ha terminado confesando. Sin embargo, no ha querido aclarar si de verdad le gusta y que no le gusta que el resto de concursantes trate de "achucharles".

| Mediaset

Tras el momento en la radio, la pareja ha decidido sincerarse en una conversación privada. Alejado de los compañeros, Manuel Cortés ha vuelto a reiterar sus sentimientoshacia la joven y se ha mostrado abierto a ir más allá.

En esa misma conversación Jeimy ha confesado haberse sentido cohibida por la situación que se había dado anteriormente. "Contigo estoy cómoda", ha asegurado, "pero es algo que todavía no hemos hablado entre nosotros, han sido ellos". Sin duda, a la ex de Carlo Constanzia no le ha hecho gracia que el resto de concursantes opine sobre su relación con el joven.

Aunque ha querido dejarle claro que el problema no es con él, también admite que la situación le molesta y que le da miedo terminar "pagando el pato" con él por las acciones del resto. Ante esto, Manuel Cortés se ha mostrado confundido. "Me confundes. No sé para donde tirar y no quieres abrirte", le ha achacado a la dominicana.