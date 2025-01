Adara Molinero deja sin palabras a sus seguidores con una dura confesión: 'Destrozada'

Adara Molinero no aguanta más lo que está sucediendo con una de sus antiguas parejas. La entrada de Álex Ghita en 'GH DÚO' ha reavivado la atención sobre su pasada relación con la joven. Desde su entrada a la casa, el entrenador ha hecho referencia a los motivos de su ruptura, generando una oleada de comentarios tanto dentro como fuera del reality.

Y es que Álex Ghita no ha dudado en exponer su versión de los hechos, revelando episodios de su relación que han captado la atención de sus compañeros en 'GH DÚO'. "Yo no estoy con alguien que tiene altibajos todo el rato. Por la mañana está arriba del todo, después baja abajo del todo, es una montaña rusa", explicó, dejando claro lo difícil que fue la convivencia con Adara Molinero.

Entre las historias que ha compartido, Álex Ghuita recordó un viaje que hicieron a Cádiz, marcado por una reconciliación momentánea y nuevos conflictos. "Habíamos roto, pero en el viaje hubo una reconciliación. Me estuvo diciendo que me quería y me amaba, pero cuando llegamos a Madrid me dijo que se había cansado de mí y de mi actitud egoísta", afirmó.

| Instagram, @adara_molinero

Según Álex Ghita, las discusiones aumentaron cuando expresó que no se sentía preparado para tener más hijos. "Ella se lo tomó mal, se enfadó y me dijo que entonces igual tampoco estaba preparado para tener más hijos. Yo le dije que no, que no lo estoy", desveló

Además, relató un momento especialmente tenso durante el regreso a Madrid, cuando Adara sufrió un ataque de ansiedad: "Se quiso ir sola, me llamó y yo la llevé a Madrid. Tuve que parar en medio de la autopista porque le dio un ataque de ansiedad... Yo sabía que esa chorrada se iba a repetir en el tiempo".

Tras días de silencio, Adara Molinero ha reaccionado a través de sus redes sociales. "Estoy destrozada con lo que está pasando", escribió la influencer en su cuenta de Instagram, dejando claro su malestar por la situación.

Aunque evitó profundizar en los detalles, animó a sus seguidores a seguir el contenido del programa: "Si estáis viendo el 24 horas, entenderéis a lo que me refiero. Parece una broma todo, de lo surrealista que está siendo".

| Instagram, @adara_molinero

La respuesta de Adara Molinero, aunque breve, deja claro que está profundamente afectada por las palabras de su exnovio en el reality. Su participación habitual en debates televisivos podría llevarla a formar parte del equipo de colaboradores del debate de 'GH DÚO'.Este espacio daría lugar a una oportunidad para que comparta su versión de los hechos.