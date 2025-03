Marisa Martín Blázquez estalla en 'Fiesta' contra Antonio Montero tras una entrevista

Hace unas semanas, Antonio Montero sorprendía al conceder una entrevista en la que abordaba aspectos muy personales de su relación con Marisa Martín Blázquez. Tras atravesar una crisis matrimonial, la pareja parece haber encontrado un equilibrio en su vida familiar. Ahora, la periodista, en 'Fiesta', se ha pronunciado sobre la repercusión de las declaraciones de su marido y revela su reacción al respecto.

Marisa Martín Blázquez se ha mostrado clara sobre el impacto que tuvo la entrevista de Antonio Montero en el podcast 'Chico de revista'. "Yo no voy a eximir de responsabilidades a Montero porque fue a un podcast a hablar de trabajo, pero como él es así... Llega un momento que empezaron a preguntarle por otros temas y no se da cuenta de que eso tuvo repercusión. Se le fue y me mete a mí que no me gusta nada hablar de mi vida privada, ni me interesa", comentó en su intervención con Emma García en 'Fiesta'.

Sobre su relación con el periodista, Marisa Martín Blázquez se abrió sobre sus sentimientos: "A veces es para ahogarle, pero luego le das aliento porque no puedes vivir sin él". También quiso aclarar su postura sobre la decisión de llegar virgen al matrimonio: "Me casé muy joven, veníamos de familias católicas y practicantes, no del OPUS, y quizás en otro momento pensemos de otra manera. En ese momento, nos parecía una cosa importante y nos parecía bien y ya está".

Marisa Martín Blázquez reconoció que llamó la atención a Antonio Montero tras la entrevista, molesta porque hablara de ciertos aspectos de su vida privada. Sin embargo, él restó importancia al asunto asegurando que "eso no lo iba a escuchar nadie". No obstante, tras la repercusión que tuvieron sus declaraciones, la colaboradora no dudó en reprenderle: "Le dije 'chico, parece que has nacido ayer. Tú llevando tantos años...'".

