La 1 anuncia importantes novedades en 'La Promesa', con un giro de 180º en las tramas

La serie de 'La Promesa' sigue haciendo historia con sus entregas en RTVE. Después de ganar el Emmy Internacional en la categoría de mejor telenovela, promete seguir sorprendiendo a su público con las emocionantes novedades que se avecinan.

Así, TVE se compromete plenamente con las series de ficción como parte de su transición hacia una nueva etapa. Estas "historias que hacen historia" en España incluyen títulos como 'La Promesa' o 'Valle Salvaje'. Con estas mejoras, se busca enriquecer las tardes de La 1. Y todo esto se ha presentado en una rueda de prensa a la que TVeo ha asistido.

Como novedad, está el cambio que La 1 realizará en su parrilla. La tarde arrancará muy pronto con 'Valle Salvaje' a las 16:15h, lo que supondrá un drástico cambio de horario y una pequeña reducción del Informativo Territorial 2. A las 17:35h cogerá el relevo 'La Promesa' en su horario habitual. No obstante, en medio de estas dos series, con tan solo unos 20 minutos de duración, se emitirá la serie 'La Moderna', que está en plena recta final.

| RTVE

"Con esta dupla de series que completan a 'La Moderna', serie que finalizará su emisión en los próximos días, nosotros refortalecemos nuestra franja de sobremesa y tarde. En un momento en el que en febrero La 1 alcanza la mejor cuota de pantalla en los últimos 7 años", ha comenzado señalando Sergio Calderón, director de TVE.

Y es que la serie de 'La Promesa' ha llegado en un momento crucial para la cadena convirtiéndose en un éxito: "Es la serie diaria más vista combinando datos en lineal y en diferido. Es un éxito sin lugar a dudas en nuestras tardes. De hecho aventajamos en más de 4 y 5 puntos a nuestros rivales directos con esta historia de pasión y de venganza que en los próximos meses atravesarán momentos realmente impactantes". De esta forma, RTVE apuesta por "afianzar y perpetuar el liderazgo de 'La Promesa'", según ha declarado Sergio Calderón.

El creador de este éxito junto con 'Valle Salvaje', Josep Cister, también ha estado presente y ha puesto en valor la ficción en nuestro país: "Vienen curvas en las dos series. En 'La Promesa' vamos a resolver muchas cosas que los espectadores están deseando".

| RTVE

Además, ha señalado que aunque hayan ganado un Emmy, esta serie significa mucho más: "Somos más de 170 personas en cada una de las series. Son muchos puestos de trabajo. No trabajamos para ganar un Emmy, sino para que las historias gusten a la audiencia".

Y como bien ha repetido durante su intervención, en 'La Promesa' "se vienen curvas", algo que ha sido respaldado por el elenco: "Van a pasar cosas muy importantes. La pregunta es si saldremos de ellas o no", ha declarado Arturo Sancho, que da vida a Manuel en este serial.

"Estamos en un momento en el que en la serie cada vez pasan más cosas y más rápido. Esto no va a parar. Hay muchas cosas por descubrir", ha añadido Ana Garcés la gran protagonista. Mientras que María Castro ha optado por dejar con intriga al espectador sin descubrir lo que pueda pasar: "No puedo contar mucho. No dediquéis tiempo a pensar en lo que va a pasar porque ni os lo imagináis. Muy fuerte lo que se viene".