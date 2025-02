'Tu Cara Me Suena' confirma a una joven estrella como su tercera concursante

Antena 3 sigue ampliando la lista de concursantes de 'Tu Cara Me Suena'. El talent show de imitaciones, que arrancará sus grabaciones el próximo mes de marzo, ya tiene confirmados a sus tres primeros participantes. Con Manel Fuentes al frente, 'Tu Cara Me Suena' volverá muy pronto a la noche del viernes, una vez finalicen las emisiones de 'El Desafío'.

De este modo, la primera confirmada fue la cantante Ana Guerra, que suma una nueva experiencia televisiva tras 'El Desafío' y 'Baila como puedas'. También ha sido confirmado Bertín Osborne, que salta por sorpresa a Antena 3 como concursante estrella de 'Tu Cara Me Suena'. Sin embargo, el tercer nombre no es tan conocido por el público, ya que se trata de la influecer Yenesi.

Yenesi es una figura reconocida entre el público juvenil gracias a su presencia en el ámbito digital. Su talento como artista drag le ha permitido ganarse un amplio reconocimiento en redes sociales como Instagram y TikTok, donde acumula miles de seguidores. Su gran humor y su capacidad para el canto, interpretación e imitación la han convertido en una de las artistas más versátiles de su entorno.

| Atresmedia

Sin embargo, su relación con Atresmedia no es nueva. Yenesi forma parte de 'Mariliendre', una serie musical creada por Javier Ferreiro y producida por Los Javis. La protagonista, Meri Román, era una reina de la noche gay madrileña, pero de eso ya han pasado 10 años.

Recordamos que también habrá cambios en la mesa del jurado. Tras fichar por Telecinco para presentar 'Babylon Show', Carlos Latre no podrá formar parte del talent show tras once ediciones como jurado fijo. Por lo tanto, 'Tu Cara Me Suena' incorporará un nuevo nombre para completar el jurado formado por Àngel Llàcer, Chenoa y Lolita Flores.

Cabe destacar que la final de 'Tu Cara Me Suena' arrasó con un gran 21,4% de share y 1.533.000 espectadores. El talent show, que logró 4,1M de espectadores, superó en 9,2 puntos a 'De Viernes', su rival directo en la franja. Además, la final fue la entrega más vista de la temporada, que medió un 19,7% y 1.672.000 seguidores, subiendo al 20% entre los jóvenes.