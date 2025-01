Lucas (Andy y Lucas) se rompe en 'El Hormiguero' al confesar la verdad sobre su nariz

La visita de Andy y Lucas a 'El Hormiguero' marcó el regreso del dúo a la televisión tras el anuncio de su inesperada retirada hace casi un año. Aunque el motivo principal era anunciar la fecha de su último concierto, la entrevista tomó un giro cuando Pablo Motos abordó un tema que ha generado mucha polémica. El presentador no ha dudado en hablar de los comentarios sobre el aspecto físico de Lucas.

"Tenemos una información muy parcial, vemos una foto tuya por ahí y se convierte en una especie de chiste", introdujo Pablo Motos. Unas palabras que provocó que el cantante compartiera su experiencia con este tema que, desde fuera, podría parecer trivial.

"Es la primera vez que voy a hablar de esto, porque la verdad es que ha sido difícil de gestionar. Cuando salió la noticia, una semana antes había habido una DANA en Valencia, y yo casi me he autocastigado a mí mismo, me he sentido culpable por ello, por haber ido a ese acto y decir, cómo es posible que estén falleciendo un montón de personas y se esté hablando más de mi nariz que de eso", reveló Lucas, visiblemente afectado en 'El Hormiguero'.

| Atresmedia

El cantante confesó que lo sucedido le avergonzaba profundamente: "Uno tiene hijos, y van al colegio y le dicen cosas de mi nariz. Se han escrito cosas maquiavélicas, cosas de drogas, de lo que sea...". Este tipo de comentarios, explicó, han dejado huella en su día a día, especialmente en su entorno familiar.

Entre lágrimas, Lucas compartió cómo no respetar las recomendaciones médicas complicó el resultado del procedimiento estético. "En la vida hemos nacido para hacer cada uno lo que nos plazca, me hice una cosa estética en la nariz y ha sido todo culpa mía. No hice caso a los médicos, me quitaba las gasas, no me puse las cremas que me tenía que poner", admitió.

Sin embargo, lo que más le dolió no fueron las críticas, sino los comentarios inapropiados en presencia de sus hijos. "Lo que más me duele es que vayamos a un restaurante y alguien se acerque a la mesa y te diga un disparate delante de tus hijos", señaló.

"Lo siento mucho, no puedo decir otra cosa", concluyó Lucas mientras se cubría el rostro, emocionado, acompañado por un cálido aplauso del público. Antes de terminar, el cantante hizo un llamado de atención sobre el verdadero valor de su carrera: "Al principio aguantaba las bromas del gordito, luego lo de la nariz y al final digo... ¿Nadie se va a fijar en la música que hacemos? Yo creo que algo bueno habremos hecho".