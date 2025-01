Joaquín enmudece 'El Hormiguero' con la mala experiencia de su hija en un rodaje

Joaquín Sánchez está a punto de embarcarse en una nueva aventura y no lo hará solo. Este mismo miércoles, 15 de enero, se estrena 'El Capitán en América' en el prime time de Antena 3. Un nuevo reto junto a toda su familia

Tras colgar las botas, Joaquín quiere recuperar el tiempo perdido con su familia. Qué mejor forma que recorrer la Costa Oeste de EE.UUU todos juntos acompañado de su mujer, Susana Saborizo, y sus dos hijas. Un road trip emocionante que seguro que estará lleno de risas y buenos momentos.

Para celebrar este nuevo estreno, la familia Sánchez Saborido ha visitado 'El Hormiguero', donde sus hijas, Daniela y Salma, han pisado por primera vez un plató de televisión. Todo en una entrevista en la que han detallado infinidad de momentos que seguro quedarán para el recuerdo y, otros muchos, que mejor querrán olvidar... Concretamente un contratiempo que la hija menor, Salma, tuvo que sufrir.

| Atresmedia

"La pequeña, viendo la zona... le pasó de todo (…) La estaríamos enterrando. Se desmayó al filo de un precipicio. Había unos metros", ha relatado Joaquín Sánchez cómo vivió este suceso visitando el Monument Valley aguantando temperaturas superiores a las 50ºC.

"Me empecé a marear y yo pensé en que me agarrara mi padre y le pedí que me comprara un refresco. No me llega a agarrar…", relató la hija del futbolista en 'El Hormiguero'.

Sin embargo, Salma no ha sido la única que ha vivido peripecias, ya que Susana Saborido no pudo ver muy bien el desierto y los monumentos que visitaron. La sevillana tuvo una infección ocular que le hizo llevar gafas durante todo el rodaje con la mala suerte de contagiar a Joaquín. Un viaje marcado por las gafas de sol que favorablemente estaba acorde al vibrante sol del desierto.

"El primer día que salimos de viaje me dolía un poquito el ojo. Qué lástima de mí (…) Una noche tuve una pesadilla y le dije que durmiera conmigo y se lo pegué. No sé lo que era, pero se me hinchó toda la cara. Fui al médico y me midieron la tensión y no le podía decir nada porque no hablo inglés", explicaba Susana.

"Yo llegando a Las Vegas me levanté con el ojo lacrimógeno y ella decía que no había tenido cuidado", replicó Joaquín Sánchez entre risas en 'El Hormiguero'.