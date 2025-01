Cristina Pedroche desvela la verdad de su vestido con leche materna de las Campanadas

Cristina Pedroche logró sorprender a toda España con su audaz elección para las Campanadas de Antena 3. Ahora ha vuelto a 'Zapeando' para hablar de la historia detrás del vestido que lució en la noche de Fin de Año. La presentadora explicó cómo surgió la idea de su llamativa prenda, que causó gran revuelo entre los espectadores.

"A mí me conocéis, sabéis que de un problema saco una oportunidad. A mí se me caducó la leche porque como todas las madres cuando trabajan, yo quería conciliar y me fui sacando leche pero mi hija no quería la leche en biberón y se me caducó la leche", arrancaba la explicación.

"Y hablando con mi asesora de lactancia le pregunté que hacía con ella y me dijo pues date un baño de leche y pensé 'ahh pues sí puede ser guay'. Y luego pensé oye y si me hago una joya más grande. Hablé con Belén, la de las joyas y le dije a Josie tengo cuatro litros de leche", reveló Cristina Pedroche, dejando atónitos a sus compañeros.

| @cristipedroche

La presentadora quiso aclarar que "es una leche no apta para el consumo de mi bebé". "También le dije que me hiciera una diadema por si acaso y mira aquí me la he puesto para venir a 'Zapeando'", añadió Cristina Pedroche entre risas en su 'Zapeando'.

"Ha sido el año más complicado, sobre todo para las fotos porque estoy más horas con él puesto. Tenía mucha ilusión para poder mostrar esta maravillosa obra de arte, esto no es un vestido. Esto va mucho más allá, es una causa, es emocionarte y no deja indiferente no solo por la leche, sino porque lleva muchas horas de trabajo", expresó Pedroche.

| Atresmedia

"¿Os habéis fijado bien? Porque son todo tetas de las que salen leche. Es impresionante. Cuando Josie me dijo te vamos a poner 30 tetas yo le dije que si quiero la maternidad, la lactancia y la protección de la infancia y no quería ser tan obvia. Son todo pezones en la propia teta hechas de mi leche, bueno de la de mi hija", explicaba.

Cristina Pedroche también tuvo palabras de agradecimiento para la joyera que diseñó el espectacular vestido. "Hace falta una buena joyera, que ya me hizo los anillos que ya he enseñado varias veces. Pero queríamos hacer una cosa así de grande, ella me pidió tiempo y han sido tres meses. Le pido perdón a todos los pedidos que tiene de retraso porque ha estado con lo mío", expresó, reconociendo el arduo trabajo detrás de la creación de su aplaudido vestido.

Finalmente, Cristina Pedroche reveló que ya tiene muchas ideas para las Campanadas del próximo año. "Estamos a día 2 de enero, me tengo que frenar, pero tengo tantas ideas pensadas. Normalmente cuando termino las Campanadas me pongo en modo off pero este año estoy muy creativa y muy inquieta", concluyó.