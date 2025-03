Terelu Campos ni imaginaba el mensaje que ha recibido en 'De Viernes' de su madre

Después de casi tres semanas enfrentándose a los desafíos de 'Supervivientes', Terelu Campos ha vuelto a 'De Viernes'. Su reaparición en el plató estuvo marcada por las emociones y las sorpresas preparadas por el equipo. A su llegada, además de hacer frente a los comentarios sobre su paso por 'Supervivientes', la periodista recibió un homenaje que la dejó sin palabras.

"Yo allí me quité la mochila de la vergüenza, de los prejuicios... Sabía que así no podía estar, y eso es lo mejor que tenía, mi mente, mi cuerpo no, pero mi mente sí", confesó con satisfacción en 'De Viernes'.

De este modo, justo después, recibió un vídeo con mensajes de sus seres queridos. De hecho, Carmen Borrego fue la primera en intervenir: "No has defraudado, al menos a mí no. Para mí eres una campeona, lo mejor es que la gente ha conocido a la Terelu de verdad, a mi hermana a la que quiero y tengo y quiero seguir teniendo".

A continuación, su hija Alejandra Rubio le dedicó unas palabras: "Estoy superorgullosa de ti, no me esperaba tu paso por el concurso de esta manera. Me ha encantado la Teresa que he visto, es la que todos conocemos y me ha encantado que la gente vea esa parte de ti tan especial". Además, Kike Calleja remató con un comentario en 'De Viernes' sobre su valentía en 'Supervivientes': "Qué bien lo has hecho, flipamos cuando te tiraste del helicóptero porque nadie lo esperaba".

Su sobrino, José María Almoguera, también quiso expresar su orgullo, resaltando lo mucho que había superado: "Has hecho un concurso espectacular. Has superado todas las adversidades, has saltado del helicóptero, has comido pescado crudo... lo has hecho muy bien".

Pero sin duda, el momento más emotivo llegó con un mensaje especial de su madre, María Teresa Campos. 'De Viernes' recuperó imágenes de la periodista expresando el orgullo que sentía por su hija, provocando que Terelu Campos no pudiera contener la emoción. "Me siento muy orgullosa de ti, del cariño que tú has sembrado en la gente y que ahora estás recibiendo, así que gracias", decía.

Impactada, apenas pudo reaccionar al escuchar la voz de su madre: "Mi madre no lo esperaba, bueno, a nadie, pero me ha impresionado Santi, perdonadme... de pronto escuchar su voz...", comentó con la voz entrecortada en 'De Viernes'.