Telecinco asciende a Flora González con un nuevo proyecto que la aleja de El Tiempo

Flora Gonzálezes uno de los rostros más conocidos de Mediaset en cuanto a información meteorológica se refiere. La periodista es un rostro común en los Informativos que comunica el tiempo que nos espera a lo largo de la semana. Bien, pues ahora el grupo ha apostado por ella para que de un salto.

La presentadora tiene entre manos un nuevo proyecto que combinará con ser la 'mujer de El Tiempo'. Se trata nada más y nada menos que 'Tiempo de Flora', el nuevo espacio para la web de Divinity y la plataforma Mitele. Una producción de telerrealidad en el que la jiennense narrará en primera persona cómo está viviendo los primeros meses de su embarazo.

Flora González relatará su experiencia como madre primeriza desde los primeros meses de su preñez hasta el nacimiento y las primeras horas de vida de su bebé. El proyecto se estrena justo hoy, 14 de febrero, día de San Valentín, en la versión web de Divinity y Mitele. Esto es también una manera de reforzar los contenidos en streaming del grupo. Así, 'Tiempo de Flora' se une a otros formatos como 'El debate de las Tentaciones', 'Me quedo conmigo' o 'Madres: desde el corazón'.

| Mediaset

La 'mujer de El Tiempo' será madre por primera vez a los 39 años coincidiendo justo con un gran éxito en su trayectoria profesional. Tal y como reveló a su propio grupo en una entrevista, la maternidad no era algo que se planteaba a menudo. A pesar de ello, fue su pareja quien le hizo replantearse este proyecto de vida: "Cuando encuentras a la persona ideal, te cambia todo", reconocía en palabras para Divinity.

"Me considero una privilegiada porque no tengo síntomas malos. Tengo un poquito de sueño. Los primeros días me puse malísima, con vómitos, náuseas, me dolía el cuerpo... Al principio pensé que era un resfriado, pero cuando pasó el tiempo entendí que era una buena noticia así que me hice un test de detección temprana".

En cuanto a la conciliación, reconoce que no ha sido fácil, pero siente que ahora es el momento: "Trabajo desde los 15 años, he dedicado mucho tiempo a tener una carrera... Y es muy difícil la conciliación. No veía el momento. Ahora se ha alineado algo dentro de mí y por eso he decidido avanzar".

La periodista seguirá trabajando hasta donde pueda: "Me encanta mi trabajo y me hace muy feliz a un nivel muy profundo. Pienso incorporarme cuanto antes, pero no sé cómo voy a estar así que voy a fluir", expresaba.