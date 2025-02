Preocupación por Sonsoles Ónega tras una aparatosa caída en pleno directo en Antena 3

Sonsoles Ónega ha sufrido una aparatosa caída en directo durante la emisión del lunes 24 de febrero. Todo ocurría justo a las 18h, con el cambio de los contenidos de 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3. Mientras la presentadora cambiaba de set, tropezaba en directo en el plató, cayendo al suelo durante unos segundos.

Recordamos que, de 17h a 18h, el programa sucede con Sonsoles Ónega en una mesa rodeada de algunos de sus colaboradores como María del Monte, Pilar Vidal o Antonio Naranjo. Una vez pasada esa primera hora, la presentadora siempre se traslada al segundo set de 'Y ahora Sonsoles', donde le esperan otros tertulianos para hablar de temas más relacionados con la actualidad y los sucesos.

Ha sido en este trayecto, mientras presentaba a los colaboradores, cuando sufría el percance. "Ángel Antonio Herrera, Cruz Morcillo, Luz Sánchez Mellado...", presentaba Sonsoles Ónega a sus tertulianos mientras se acercaba a su mesa. Sin embargo, no podía acabar de hablar porque de golpe tropezaba en directo cayendo en directo al suelo.

| Atresmedia

"Tranquilos", se escuchaba decir a Sonsoles Ónega desde el suelo, mientras varios colaboradores y un señor desde el público se acercaban para ayudarla. "¿Estás bien? ¿Te has hecho daño?", le preguntaban mientras se escuchaba el revuelo y susto en el plató de 'Y ahora Sonsoles'. Sin embargo, Sonsoles Ónega se levantaba rápidamente, entre risas, para intentar restarle hierro al asunto: "¡Qué me mato!", decía mientras se reía.

"Los tacones...", decía la presentadora mientras se sentaba en la mesa con más tranquilidad. "Se cae bastante bien Sonsoles, hay que decirlo, no todo el mundo se cae igual", bromeaba Antonio Naranjo. Además, la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' dejaba claro que no se había hecho daño: "Es lo que me faltaba, caerme en el plató".

Además, María del Monte entraba entre bromas en plató para darle unos golpes a la mesa y al suelo, en el espacio en el que se había caído Sonsoles Ónega. "Ha habido un momento en el que he pensado: estamos en directo o no", decía, con más tranquilidad la presentadora.