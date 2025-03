Comunicado de Lidia Torrent contra 'Fiesta' tras hacer pública en directo su ruptura

Lidia Torrent, antigua camarera de 'First Dates' y actualmente concursante en 'Bake Off' de TVE, ha expresado su indignación contra 'Fiesta'. Este fin de semana, el programa de Emma García divulgó una información sobre su vida personal sin previa confirmación. A través de sus redes sociales, Lidia Torrent ha publicado un comunicado en el que exige mayor respeto ante su situación.

'Fiesta' aseguró en directo que la relación entre Lidia Torrent y su pareja, Jaime Astrain, había llegado a su fin tras seis años juntos. Sin embargo, la protagonista desmintió que esta noticia hubiera sido contrastada y lamentó la falta de profesionalidad con la que se abordó el asunto.

De este modo, Lidia Torrent cuestionó la forma en que se manejó la información, criticando que se divulgara sin consultar a los involucrados. Pese a que evitó mencionar el nombre del programa, hizo referencia a que se trataba de un espacio perteneciente a la cadena donde trabajó por casi una década.

| Europa Press

"Hace unas semanas reconocí que mi relación pasaba por un momento complicado y pedí privacidad para manejar la situación de manera interna. Sin embargo, ayer en un programa de la que fue mi casa durante casi diez años, se dio una información importante sin verificar, sin hablar con las personas afectadas y basándose en suposiciones derivadas de redes sociales", declaró.

Lidia Torrent también destacó su derecho a mantener ciertos aspectos de su vida privada, revelando que, aunque fue contactada por un redactor de 'Fiesta', prefirió no proporcionar detalles. "No me escondo, pero creo que puedo reservarme una parte de mi vida para gestionar mi familia sin necesidad de explicaciones constantes", afirmó.

Por otro lado, la comunicadora insistió en la importancia de la responsabilidad y el rigor periodístico al difundir noticias. "Es fundamental ser más respetuoso y riguroso. Me dolió especialmente que esto viniera de un programa perteneciente a la que fue mi casa por tantos años", expresó, aunque también tuvo palabras de gratitud hacia los colaboradores que trataron el tema con sensibilidad.

Para concluir, Lidia Torrent hizo un llamado a la conciencia y la empatía al abordar asuntos personales, especialmente cuando hay niños involucrados. "Tengo una familia, tengo una hija que cada vez entiende más lo que ocurre. Seamos más generosos y conscientes del daño que podemos causar", finalizó.