Sergi Ferré, antiguo reportero de 'Sálvame', revela su mala experiencia en el programa

Sergi Ferré, uno de los reporteros más recordados del universo 'Sálvame', ha decidido romper su silencio tras años de ausencia mediática. Lo ha hecho a través de una entrevista en el canal de YouTube de Marina Esnal, donde se ha mostrado sincero y nostálgico. Sin embargo, también ha revelado la cara oscura de trabajar de reportero en 'Sálvame'.

Durante la charla, Sergi Ferré se refirió al final de su etapa en el programa como "no el deseado", en referencia a su salida forzada. El reportero fue relegado a labores de redacción y entró en conflicto legal que lo enfrentó con La Fábrica de la Tele. Una doble demanda por la que llegó a reclamar hasta 50.000 euros en concepto de daños morales.

"Son muchas horas y estás fuera de tu casa todos los días. Normalmente, al reportero lo mandan solo para ahorrar costes, te coges un vuelo o un coche solo para ahorrar la noche de hotel y las dietas del cámara. Al final, estás durmiendo fuera de tu casa y solo y las condiciones no son tan bonitas como la gente cree, pasas muchísimas horas en la calle", relató.

| YouTube

Además, recordó una cobertura internacional que lo dejó completamente desgastado: "Me enviaron a Colombia por lo de Patricia Donoso. Acepté, pero lo mínimo que voy a pedir es que me compensen con un día y medio libre por la ida y otro día y medio libre por la vuelta, ¡qué menos!, más los dos días festivos, que son el sábado y el domingo. Quería luego cinco días libres porque me pertenecen por las horas que iba a trabajar de más. Cuando tienen que compensarte, no te compensan y yo hice un trabajazo".

Durante la charla, Sergi Ferré habló con cariño de algunas figuras del programa, como Belén Esteban y su hija: "Es una niña muy lista, una tía que se ha sacado su carrera y se ha ido a vivir fuera. La madre también se ha esforzado, entró a 'GH VIP' para financiar a su hija y que tuviera una educación a la que ella no había podido acceder. Eso dice mucho de Belén. La niña es una chavala encantadora, muy responsable".

| @sergiferre, Instagram

Además, también habló de su ausencia en la boda de Kiko Hernández, pese a estar invitado: "Tenía los billetes de avión, pero no fui. Me invitó porque me llevo muy bien con él, es de los pocos con los que he compartido tiempo fuera de la tele. Hace muchos años, decidí que no iba a hacer nada que no me apeteciera. Tan amigos y tan contentos".

Entre las malas experiencias destacó su encontronazo con Jordi González: "No me da pena. Conmigo nunca se portó bien y fue una persona muy desagradable. Tuve una mala experiencia con él y pena no me da ninguna, fueron mis inicios televisivos".